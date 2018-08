EXPLOZIV! Politicienii de TOP din România acuzați de LEGĂTURI cu KGB. „S-a dorit RACOLAREA mea. Spun lucruri GRAVE”

Darius Vâlcov, consilierul Vioricăi Dăncilă, a făcut afirmații șocante despre culisele politicii din România.





Darius Vâlcov susține că KGB a dorit să îl racoleze prin Cozmin gușă. ”Se știu relațiile pe care le-am avut cu Cozmin Gușă, se știe că eu știu despre vizitele din Moscova din 2009 cu Mircea Geoană, se știe că eu știu care a fost agentul lui de legătură, se știe că eu știu că s-a dorit să fiu racolat de KGB, dar am refuzat acest lucru, în direct de la Cozmin Gușă” a spus Darius Vâlcov, la DCNews.

El a adăugat că ”Probabil sunt lucruri grave pe care le spun, dar trebuie să le spun pentru că oamenii trebuie să le audă (...) Afirmațiile pe care le fac acum pot fi dovedite”.

Întrebat dacă KGB acționează direct în România, nu prin membre state UE foarte puternice, precum Germania sau Austria, Darius Vâlcov a răspuns: ”Întrebați-l pe cel care l-a racolat pe Cozmin Gușă, pe dl Popa, care, împreună cu Cozmin Gușă au încercat să mă racoleze și pe mine”.

”Sub această libertate a presei se ascunde instituții puternice ale statului și ale statelor. Când am ieșit și am spus ce se întâmplă la Digi și la Realitatea, imediat am fost sancționat și am fost întrebat ce am cu libertatea presei. Nimic, dar în momentul în care servicii secrete se ascund sub libertatea presei, e datoria noastră să le devoalăm” a mai spus Darius Vâlcov.

