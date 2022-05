Poliția Română, amenințată cu trimiterea în judecată. Motivul scandalului: o pisică

Scandal în toată regula în Satu Mare, după ce un activist pentru protecția animalelor a fost tratat „ca ultimul infractor” de către agenții de poliție – și asta doar pentru că a vrut să salveze o pisică din mijlocul străzii. Evenimentul ar fi avut loc miercuri, 18 mai, în municipiul Carei, potrivit presei locale.

Polițiștii au bătut și reținut un bărbat din cauza unei pisici

,,Bătut de politie și arestat în cabinetul veterinar. De ce? Pentru că am luat din mijlocul străzii o pisică. Dintr-un cartier unde era și încă e plin de pisici, nesterilizate, pe care locatarii le înmulțesc ca să prindă șobolanii din mizeriile blocurilor. După ce am prins pisica, locatarii au chemat poliția. Trei polițiști au venit, le-am explicat că îs de la asociația de protecție a animalelor, mă știau. Polițiștii au zis că îmi sparg mașina ca să pună înapoia în strada pisica. Desigur, locatarii au recunoscut că pisica trăiește pe stradă, că e nesterilizată și că ar avea pui. De aceea, am fost de acord cu Poliția să mergem la veterinar să verifice dacă are lactație pisica”, a relatat activistul sătmărean.

Ajunși la cabinetul veterinar, unul dintre polițiști a vrut să ia din mâna bărbatului cușca în care se afla pisica, moment în care cel din urmă a intenționat să filmeze scenele. Nu a mai reușit pentru că, potrivit acuzațiilor, polițiștii i-au luat telefonul.

„Trage picioarele de sub el”, ar fi spus unul dintre agenți unui coleg de-al său, activistul căzând cu fața în jos și fiind, ulterior, încătușat și condus la secția de poliție ca un „ultim infractor”.

Activistul anunță că dă Poliția Română în judecată

„Eu aveam în mașină încă o pisică foarte bolnavă cu care veneam tot de la veterinar. Le-am zis că e caniculă și că va muri în mașină, nu le-a păsat. M-au dus la secție și pisica a rămas închisă în mașină, în plin soare. Aproape o ora am fost ținut în cătușe la Poliție și amendat 3.000 de lei!

La spital, la urgență, mi-au pus mana în ghips, s-a umflat de la vase de sânge sparte, iar la medicul legist au văzut clar și loviturile la cap datorită faptului că au tras picioarele de sub mine. Amenzi primesc nu cei care abandonează, nu cei care înmulțesc în stradă animale, ci amenzile de mii de lei se dau asociațiilor și salvatorilor care din banii proprii salvează animalele abandonate, lovite de mașini, bolnave și muribunde din stradă.

Împreună cu alte asociații din România, intenționăm un proces colectiv împotriva Poliției Române pentru neaplicarea legilor”, a transmis activistul pentru protecția animalelor, potrivit PortalSM.ro.