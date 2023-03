Poliția Locală a Sectorului 6 face angajări. Ciprian Ciucu: „Am nevoie de oameni care să-și asume haina de polițist”

Sunt 19 posturi scoase la concurs la Poliția Sectorului 6. Dosarele se pot depune până la 28 martie, după care urmează selecția lor și publicarea rezultatelor. Primarul a intervenit deoarece deocamdată s-au înscris puțini doritori și i-a îndemnat pe oameni să nu rateze această oportunitate de angajare.

Ce posturi sunt scoase la concurs

Sunt disponibile:

5 posturi în cadrul Biroului Intervenții;

6 posturi la Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar;

3 posturi la Serviciul Proximitate și Evidență Persoane, Direcția Ordine Publică;

5 posturi în cadrul Biroului Vehicule Abandonate, Direcția Inspecție.

Proba sportivă eliminatorie va avea loc pe 10 aprilie, ora 9.00, iar cea scrisă pe 20 aprilie, ora 10.00. Mai multe detalii despre actele necesare la dosar și condițiile de participare la concurs, pentru fiecare funcție în parte, găsiți șa adresa: https://www.politia6.ro/politie_locala_primariesector6/node/9457fbclid=IwAR3NcyD9IxpgSBzP9lheFN2LNkEfnhU_btF9zWKPuPhpL19jEeS4bcIWbaU.

„Căutăm polițiști locali cu simțul răspunderii, tineri, pe care să-i creștem și să-i dezvoltăm profesional, ca parte a procesului de reformă a Poliției Locale demarat cu mai bine de un an și jumătate în urmă. Am modificat regulamente, am investit în echipamente și sisteme de monitorizare. Am nevoie de o Poliție Locală prezentă, dedicată, de oameni care să-și asume haina de polițist și cu care să facem ordine în Sectorul 6.

Avem nevoie să împrospătăm Poliția Locală a Sectorului 6 și mă interesează un singur lucru: să avem resurse umane de calitate, cu care să facem treabă”, a transmis edilul Sectorului 6 Ciprian Ciucu.

Salariile sunt cuprinse între 3.500 și 7.500 de lei

Potrivit primarului, salariile viitorilor polițiști locali nu sunt deloc de neglijat, acestea ajungând chiar și la 7.500 de lei pe lună. Astfel, pentru un polițist local clasa III, grad profesional debutant (studii medii), salariul net pornește de la 3.604 lei și poate ajunge la 4.207 lei, în funcție de vechime.

Pentru un polițist local clasa I, grad profesional asistent, salariul net pornește de la 5.184 de lei și ajunge la 6.175 de lei, în timp ce pentru un polițist local clasa I, grad profesional superior, salariul net pornește de la 6.237 de lei și ajunge la 7.486 de lei.