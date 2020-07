Meghan Markle a locuit pentru prima dată cu prințul Harry la Nottingham Cottage, în interiorul Palatului Kensington , înainte de a se muta la Frogmore Cottage în 2019.

Înainte de a se întâlni cu Harry în 2016, Meghan locuia în două case: una în Toronto și alta în Los Angeles , iar fotografiile cu dormitoarele ei au ieșit la lumină.

O prezentare inedită a caselor lui Meghan Markle şi pe unde a trăit înainte de a-l întâlni pe prințul Harry, o face Tyler Perry.

Meghan a împărtășit fotografii din dormitorul de pe proprietatea din Toronto, în timp ce locuia acolo. La fel ca restul casei sale, dormitorul este decorat în alb: pereți albi, patul îmbrăcat în lenjerie albă, o oglindă mare atârnată pe perete cu încadrare metalică, unde Meghan și-a făcut un selfie și l-a publicat, „Night night #bedtime #birdcage”.

La scurt timp, Meghan a împărtășit o altă fotografie cu Guy, căţelul ei, aşezat în patul său. Ea a scris: „Ziua de baie. Este permis”.

În altă parte a camerei Meghan avea o toaletă din lemn, unde păstra o vază de flori, o lumânare Diptyque şi reviste: In Vogue: The Illustrated History of the World. „Cumpărați-vă mereu flori. Mai ales bujori”.