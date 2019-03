Podul suspendat Brăila Tulcea, finalizat în trei ani

Podul suspendat peste Dunăre, care va lega județul Brăila de Tulce,a a început deja să se construiască, urmând ca până la sfârșitul acestui ani să se execute peste 70% din pilonii de bază, potrivit președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu. Împreună cu reprezentanții constructorului și cu cei ai CNAIR, la Tulcea a fost prezentat stadiul lucrărilor la această investiție majoră.





La sediul Consiliului Județean Tulcea, la invitația președintelui Horia Teodorescu, reprezentanții Asocierii de firme Astaldi și IHI Infrastructure Systems Co., constructorul podului suspendat peste Dunăre, Tulcea - Brăila, dar și reprezentanții beneficiarului Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au realizat o amplă prezentare a stadiului lucrărilor la această investiție majoră. Potrivit președintelui CJ Tulcea, lucrarea are o importanță deosebită pentru Dobrogea. „Constructorii spun că până la sfârșitul acestui vor ajunge la 70% ca și execuție, din pilonii de bază, având un grafic de execuție pe trei ani. Luna aceasta, cel mai târziu în luna aprilie avansul de 15% din finanțare va fi primit de constructor”, a declarat Horia Teodorescu. Pentru acest an, în bugetul acestei investiții este prevăzută o sumă de aproape 600 de milioane de lei cu posibilitatea majorării ei la rectificările bugetare.

Potrivit directorului ethnic al Astladi, Dragoș Burlan, lucrările pregătitoare au început pe 21 decembrie 2018. “Aceste lucrări pregătitoare efectuate până în prezent ne permit să lucrăm în zona Dunării la cei doi piloni centrali pe toată durata anului, în așa fel încât nu vor fi oprite lucrările din cauza nivelului ridicat al Dunării. Lucrările efective la fundațiile podului, atât la cele două blocuri de ancoraj, cât și la cele două fundații de la pilonii centrali vor începe în luna aprilie, când vom realiza atât pereți mulați cât și coloanele forate“, a precizat Dragoș Burlan. Cel două turnuri ale podului suspendat vor reprezenta cea mai înaltă lucrare din România. Podul suspendat Brăila Tulcea va fi al treilea pod suspendat la nivel mondial ca lungime. Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974,30 de metri, din care 1.120 metri reprezintă deschiderea centrală. La aceasta se adaugă doua deschideri laterale de 489,65 metri, pe malul dinspre Brăila și 364,65 metri pe malul dinspre Tulcea.

