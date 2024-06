Politica PNL va concura cu un candidat propriu la prezidențiale. Când va fi anunțat







Nicolae Ciucă exprimă încredere totală în faptul că PNL va prezenta propriul său candidat la alegerile prezidențiale.

Deși încă nu s-a anunțat oficial niciun nume în această privință, președintele PNL a afirmat cu fermitate că săptămâna viitoare partidul va face acest anunț, imediat după alegerile europarlamentare.

Nicolae Ciucă, convins că PNL va avea candidat la prezidențiale

Declarația liderului liberal vine după ce și Marcel Ciolacu s-a arătat convins, joi seară, că PSD va veni cu propriul candidat. Deși nu au spus-o oficial, e din ce în ce mai clar că cele mai mari partide din țară vor merge separat și la prezidențiale.

„PNL va avea propriul candidat la prezidențiale, va trebui să fie un candidat dintre membrii PNL”, a punctat Nicolae Ciucă, într-un interviu la Realitatea Plus.

Acesta a mai nuanțat că partidul liberal are mulți membrii de valoare și tocmai de aceea e normal să vină cu o variantă pentru postul de președinte.

Referindu-se la viitoarele alegeri, șeful PNL a evidențiat că până acum campania s-a desfășurat într-un mediu civilizat, inclusiv atunci când s-au intersectat cu partidele de opoziție. În acest context, Nicolae Ciucă spune că își dorește ca aceste lucruri să aibă loc și la prezidențiale.

Liderul PNL îi roagă pe români să aibă încredere în partidul său

De asemenea, Nicolae Ciucă i-a rugat pe români să aibă încredere în viziunea PNL, mai ales că este cel mai mare partid de dreapta din țară și cel care a reușit ca după revoluție să aibă o prezență la guvernare constantă, de cinci ani.

„Nu pot să spun că prin deciziile noastre am mulțumit pe toată lumea. Dar am făcut în așa fel încât am asigurat creșterea economică a României, am asigurat stabilitate.

Noi vom continua să investim, vom continua să sprijinim mediul de afaceri cu capital românesc. Nu trebuie să-i pedepsim pe cei care muncesc și care aduc bani la bugetul de stat”, a mai spus Nicolae Ciucă într-un alt interviu, la Antena 3 CNN.