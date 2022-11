PNL susține majorarea cu 15% a pensiilor. Rareș Bogdan, după discuțiile aprinse din partid: Nu putem să dezavantajăm românii doar pentru că au contribuit mai mult

PNL va susține, în continuare, majorarea tuturor pensiilor cu 15%. Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că nu a fost vorba despre o dispută la ședința PNL, ci de o discuție normală. Politicianul afirmă că nu pot fi practic pedepsiți românii care au contribuit mai mult la sistemul de pensii și care au venituri mai mari.

Fără diferențieri

O ultimă variantă, agreată de PSD, în ceea ce privește majorarea pensiilor a agitat spiritele în partid. Există o propunere de indexare cu doar 6,2% și ajutoare suplimentare doar pentru cei cu venituri sub 2.000 de lei. Liderii PNL nu sunt de acord cu această variantă.

„A fost o discuție absolut normală. Noi considerăm în continuare că rata inflaţiei trebuie acoperită de această creştere. Celor care au contribuit la sistemul de pensii, fie că au 2.100, 5.000 sau 7.000 de lei, este absolut normal să li se indexeze pensia. Nu putem să dezavantajăm 1,5 milioane de români doar pentru că au contribuit mai mult la bugetul de pensii şi au venituri peste 2.000 de lei. Nu este firesc să facem acest lucru şi nici constituţional.

Sunt absolut de acord ca românii care au o pensie sub 2.000 de lei, să primească un sprijin supimentar de tip one off. Sunt 3,2 milioane de oameni în această situație. Dacă venim cu acele ajutoare pe parcursul anului viitor, ele nu se dau din bugetul pensiilor, ci din bugetul asigurărilor sociale“, a spus Rareş Bogdan, în emisiunea Talk News, de la Profit News TV.

PNL merge pe 15%

Rareș Bogdan spune că varianta unei majorări de 6,2%, dorită de PSD, a fost prezentată de ministrul Finanțelor în ședința partidului, dar că PNL va susține o indexare de 15%.

„Este o variantă despre care a vorbit ministrul Finanţelor, domnul Câciu. Premierul a fost exprem de constructiv, rational şi a venit să găsim o soluţie împreună. Noi l-am asigurat de tot sprijinul nostru, pentru a merge pe o creştere procentuală a punctului de pensie, cu 15% şi nu a anvelopei, aşa cum doresc colegii din PSD, cel puţin în declaraţii publice. Sunt convins că vom găsi formula optimă pentru a nu exista nicio problemă între noi“, a mai spus Rareş Bogdan, potrivit news.ro.