O nerozie: Reacția PNL la Naționalismul Legumiculo-pomicol al lui Liviu Dragnea. România lui Cristoiu

Ludovic Orban și Raluca Turcan au protestat față de prezența lui Liviu Dragnea la Viața satului, emisiune de la TVR. N-am luat în serios protestul. A fost o șmecherie electorală de rutină, la nivelul de inteligență politică al lui Ludovic Orban și al Ralucăi Turcan, ceva gen să facem și noi ceva să nu se spună că lumea moare și noi ne dăm cu ruj. Am fost însă atent la titlul emisiunii: Viața satului. Există o astfel de emisiune în România audio-video?





Se pare că există, o dată ce doi politicieni zdraveni la minte – Liviu Dragnea și Petre Daea, unul președinte al Camerei Deputaților și celălalt ministrul Agriculturii – au participat de două ori în ultimul timp la ea, iar alți inși, la fel de presupuși zdraveni la minte, au socotit că trebuie s-o ia în seamă.

Nu urmăresc nici o emisiune la TVR. După opinia mea, postul public de televiziune e una dintre instituțiile perfect inutile ale României din ultima vreme.

Indiferent cine ar veni în fruntea ei, TVR nu va ajunge niciodată o instituție de excepție.

Asta, deoarece, așa cum s-a văzut chiar din Scandalul Viața Satului, fiecare politruc de la noi e convins că TVR îi aparține.

De la Dacian Cioloș pînă la Gigel Știrbu, un tip care nu întîmplător se numește Gigel. Gigel de la PNL, nu Gigel de la Sculărie.

Explicabil de ce am auzit acum întîia oară de existența unei emisiuni intitulate Viața satului.

Cine dracu se uită la emisiunea asta? m-am întrebat.

Spre stupoarea mea, am aflat din presă că emisiunile la care au fost Liviu Dragnea și Petre Daea au rupt ratingul. Într-una din numeroasele sale conferințe de presă, o dovadă zdrobitoare că a intrat în sevraj, Ludovic Orban declară fără să zîmbească:

„După ultimele ieşiri publice ale lui Dragnea, n-am nicio îndoială că Dragnea şi PSD vor să scoată România din Uniunea Europeană, nu mai am niciun dubiu. Atîta nebunie în discursuri antieuropene în discursuri împotriva partenerilor europeni nu am văzut niciodată la niciun lider din România. Românii într-o proporţie zdrobitoare, întro proporţie de peste 90 la sută, îşi doresc ca România să rămînă în Uniunea Europeană, iar fiecare dintre români să beneficieze la maximum de avantajele pe care le are România din statutul de membru al Uniunii Europene. Ceea ce face Dragnea este o nebunie totală”.

Sincer să fiu, declarația lui Ludovic Orban m-a neliniștit.

Una dintre puținele, dacă nu singura sa faptă, care mi-a trezit și altceva decît un hohot de rîs.

Obișnuit cum sînt să cred că toți politicienii cu care sînt contemporan vor rămîne în istorie, am luat în serios zicerea președintelul PNL, deși mulți avertizează că trebuie să te întrebi dacă a făcut declarația înainte sau după dejun.

Și m-am neliniștit gîndindu-mă la ratingul uriaș al emisiunilor la care a participat Liviu Dragnea la Viața satului. Mai mult ca sigur, Liviu Dragnea a pledat la emisiune pentru scoaterea României din Uniunea Europeană.

Și dacă a avut ratingul uriaș, difuzat de întreaga presă, înseamnă că românii sînt pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Numai așa se explică audiența unei emisiuni precum Viața satului de la TVR. Brr !

Să leșini de îngrijorare nu alta!

Se înțelege că m-am grăbit să fac rost de transcrierea emisiunii din 12 mai 2019, prima dintre cele două, și care a avut cel mai mare rating.

E drept, am citit și nu oricum, ci cu creionul în mînă, toate intervențiile publice ale lui Liviu Dragnea din 2 martie 2019, cînd a început turneele prin țară, pînă la cea de la TVR.

În nici una, dar în niciuna n-am întîlnit nu o referire la ieșirea din UE dar nici măcar o referire la problemele UE, atît de discutate azi în toată Europa. E drept ici colo, Liviu Dragnea a criticat amestecul birocraților de la Bruxelles în chestiunile de Justiție de la noi, dar în nici un caz asta nu poate fi identificat cu o pledoarie pentru Roexit. Dacă ar fi făcut asta, Liviu Dragnea ar fi fost și altceva decît ceea ce îl consider:

Un ins cu frică de Dumnezeii întruchipați de stăpînii lumii de azi. Am citit cu atenție stenograma emisiunii.

Ce a spus în esență Liviu Dragnea?

Cîteva fragmente sînt semnificative pentru întreaga emisiune:

„În 2016, la prima discuție cu domnul Daea, i-am spus să nu fim și noi ca alții care făceau pariuri cu agricultura și le pierdeau. Am zis că facem într-o săptămînă toată lista cu problemele din agricultură, absolut tot, pentru că pămînt bun avem, cel mai bogat din lume, clima e bună, hai sa vedem de ce agricultura s-a dus în jos. (...)

Am discutat despre produsele agroalimentare care intră în România. Noi chiar nu sîntem în stare să redăm posibilitatea românilor să pună pe masa țării legume și fructe românești? Hai să facem o evidență: la tomate diferența era de 1 la 15 la import/export și legumicultorii nu aveau nicio șansă cu această încrengătură mafiotă. (...)”

„Bătălia cu rețeaua de importuri nu e ușoară. Trebuie să creăm infrastructura necesară pentru a se concura cu externul și vom echilibra raportul dintre legumele românești și cele străine. (...) Nu pot să compar o roșie de-a noastră cu roșii care nu au niciun gust! (...) Cumpărăm semințe de afară, răsaduri de afară, deși avem cercetători bine pregătiți. De ce să punem răsaduri de roșii din Olanda? Noi nu putem să facem aici? Am vorbit cu domnul ministru mai devreme, nu putem să avem o abordare insulară, acolo agricultura e puternic subvenționată, din start fermierul român pleacă cu un decalaj. Eu o să cer Guvernului ca de la anul impozitul pe subvenție să fie eliminat. Înseamnă curaj mai mare și șanse mai mari de a concura cu străinii, pentru că unul dintre obiectivele noastre e să se dezvolte prelucrarea, pentru că România poate ieși din situația în care sîntem acum, în care grîul e luat, trimis dincolo, făcut biscuiți și revîndut în România. Dacă dăm avantaje fermierului, atunci începe să se gîndească să nu mai vîndă grîul, ci să îl prelucreze, să facă fabrică de panificație. La roșii, de ce să nu facă microfabrică de producție aici? Nu e o luptă ușoară, și în țară avem adversari, din păcate. (…)” „Vorbim de lucruri gustoase și sănătoase. Actul normativ e finalizat, va fi TVA de 5% la produse bio și tradiționale. Cred că 99% dintre români preferă să mănînce românește și trebuie să îi ajutăm.”

