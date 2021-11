PNL, desființat din interior din interior. Să fie începutul sfârșitului? „Alegătorii noștri nu mai au o voce coerentă în Parlament”

Deputatul Violeta Alexandru, fost ministru al muncii în guvernul condus de Ludovic Orban a părăsit grupul PNL din Cameră. Ea se alătură unui șir lung de parlamentari care nu mai doresc să facă parte din structurile PNL. Este vorba despre susținătorii fostului președinte al PNL, Ludovic Orban.

Deputatul Violeta Alexandru a anunţat că s-a dezafiliat de la grupul PNL pentru că acesta și-a identificat alte priorități. Ea a arătat că în grupul PNL a trebuit să insiste pentru discutarea proiectului privind certificatul verde COVID. Totodată, a mai spus ea, problema pensiilor speciale nu s-a abordat niciodată la nivel politic.

„PNL pare că are alte priorităţi, nu am discutat nimic despre pensiile speciale de când suntem la putere. Dar nimic. Nu am discutat nimic despre reforma administraţiei, despre o administraţie suplă. Despre aceste lucruri nu am discutat, pare că avem alte priorităţi”, a precizat Violeta Alexandru.

Alegătorii de dreapta și-au pierdut vocea din Parlament

Potrivit spuselor sale, alegătorii de dreapta, alții decât cei pe care PNL îi împarte cu PSD, nu se mai simt reprezentați. Aceasta deoarece PNL nu mai este interesat de reforme și s-a orientat spre o alianță cu PSD.

„Din această perspectivă cred că ne aflăm într-un real pericol pe care preşedintele Orban l-a sesizat: alegătorii noştri de dreapta, oamenii liberi, care îşi văd de treabă, care au afacere făcută în mod cinstit nu mai au în acest moment o voce coerentă în Parlament, dat fiind priorităţile pe care le-am văzut la PNL. Unde şi-a găsit PNL speranţa pentru reformare? Nu la USR, ci la PSD, ne spune liderul PNL de astăzi”, a adăugat Violeta Alexandru.

PNL a dorit să scape rapid de Violeta Alexandru

Violeta Alexandru a precizat că a solicitat să se dezafilieze din grupul PNL, însă ar fi dorit ca acest lucru să intre în vigoare începând de vineri. Colegii săi au decis, însă, ca situația să fie tranșată imediat. Iar în două ore, conform spuselor sale, lucrurile au fost clarificate.

„Cererea mea a fost depusă miercuri pentru dezafiliere de la grupul PNL începând de vineri. Vă informez că am fost tranşată la două ore după ce am depus-o, deşi solicitarea mea era să intre în vigoare de vineri tocmai pentru a vedea în ce măsură în grupul parlamentar PNL există o disponibilitate la dialog şi pentru a căuta împreună soluţii la ceea ce le-am propus românilor.

Am fost tranşată în cam două ore. Acum nu ştiu ce satisfacţie aduce acest lucru PNL, nu este despre mine ceea ce s-a întâmplat, este, de fapt, un semnal pe care PNL îl dă faţă de nişte oameni care au înţeles ca din prima zi din care s-au înscris în politică să se dedice trup şi suflet pentru ceea ce aveau de făcut”, a afirmat Violeta Alexandru.

Fostul ministru al muncii susține că nu are ce să-și reproșeze cu privire la activitatea sa politică, în partid. Totodată, Violeta Alexandru a precizat că a ales să meargă alături de Ludovic Orban din loialitate, pentru că îi poartă un imens respect.