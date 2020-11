Rezultatele constant bune de la ultimele două runde de alegeri, cele prezidențiale de anul trecut, 6,7 la sută, confirmate la alegerile locale (aproape 7 procente) dau speranțe partidului într-un scor foarte bun pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, în județul Arad. PMP are mari ambiții pentru acest ciclu electoral și speră să obțină un post de deputat și unul de senator, ceea ce ar fi o premieră pentru partid în județul Arad. Președintele PMP Arad, Florin Remețan, explică în interviul pe care ni l-a acordat care este strategia cu care PMP se prezintă în fața electoratului arădean.

Aradul propune candidați bine pregătiți pentru Parlamentul României

-Domnule Florin Remețan, ne aflăm în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Cum se prezintă PMP Arad în fața alegătorilor arădeni?

-Pentru noi, această campanie este continuarea firească a muncii de câțiva ani, de când am reușit, alături de colegii mei, să impunem PMP ca o prezență solidă pe eșichierul politic arădean. Ne confruntăm cu partide mari, care au resurse net superioare nouă dar am ajuns să contăm în lupta politică în județul Arad. Recentele alegeri locale, unde partidul nostru a obținut un scor bun, ne arată că suntem pe drumul cel bun.

Urmează ca acum să continuăm curba ascendentă pe care ne-am înscris și să propunem de la Arad candidați bine pregătiți pentru Parlamentul României. Noi avem certitudinea că vom reuși, în ciuda condițiilor dificile ale acestei campanii cu totul atipice, să convingem electoratul să ne dea voturile necesare pentru a avea reprezentare în Parlament, în premieră pentru județul Arad. Dacă lucrurile vor merge pe făgașul pe care ni-l dorim, vom avea cu siguranță cel puțin un parlamentar de Arad iar dacă vom reuși să ne mobilizăm și vom putea beneficia de jocul redistribuirii, nu excludem să facem o surpriză plăcută, cu un post de deputat și unul de senator pentru PMP Arad.

Proiecte de legi pentru a sprijini arădenii

-Alegerile parlamentare reprezintă ocazia de a promova în Parlament pe cei care vor face legile pentru dezvoltarea acestei țări. Are PMP Arad oameni pregătiți pentru această provocare?

– Noi trebuie să explicăm oamenilor care este rolul unui parlamentar: acela de a face legi. Fie sunt inițiative proprii, fie sunt proiecte politice ale partidului. În ceea ce mă privește cred că am destule cunoștințe pentru a promova inițiative legislative. De exemplu, în domeniul agricol, în administrație, economic, etc care să fie de folos oamenilor. Pentru a continua ideea, până acum, arădenii nu au avut parte de acest gen de parlamentar. Este cunoscut stilul lui Gheorghe Falcă în perioada de glorie a PDL, actual președinte al PNL Arad, care își convoca parlamentarii partidului în weekend pentru a-i trage la răspundere ce bani au adus ei la Arad. Și este vorba despre unii ca Boghicevici, Gondor, Igaș, Cionca.

Nu acesta este rolul unui parlamentar. Nu trebuie să promovăm traficul de influență sau lobby-ul în condițiile în care nu avem reglementat lobby-ul în România. Dacă este la putere, parlamentarul poate să meargă la Guvern, să ceară sprijin pentru proiecte ale județului sau, dacă este în opoziție, poate activa în comisiile de specialitate promovând proiecte benefice pentru județ și țară. Parlamentarul nu trebuie privit ca o pușculiță al cărei singur rol este de „a aduce bani la Arad”, cum se exprima Gheorghe Falcă.

-Deci nu veți fi acest tip de deputat, dacă veți ajunge în Parlament.

-Cu siguranță, nu. Rolul unui deputat sau senator este să participe la adoptarea de legi benefice pentru români. Au fost unii care au stat în Parlament fără să depună nici un proiect de lege care să vină ca urmare a cerințelor celor care i-au votat. Dorel Căprar s-a remarcat prin această ineficiență. Căprar nu a promovat nici o inițiativă în folosul celor care l-au trimis în Parlament. Nu cred că la Căprar, președinte de organizație județeană PSD, în atâția ani nu a venit nimeni la el cu o problemă specifice unei categorii speciale sau profesionale care să necesite o intervenție prin modificarea unui act legislativ.

Și exemplele pot continua: Măduța, Glad Varga, Sergiu Vlad. Eu am deja o listă cu proiecte de legi care trebuie corectate, pentru a fi în sprijinul oamenilor și nu în detrimentul lor. De exemplu, este vorba despre HG 1679/2008 care reglementa cât de cât situația despăgubirilor pentru pagubele produse de animalele sălbatice, dar nu putea fi aplicată niciodată datorită condițiilor aberante impuse de actul legislativ. Legea vânătorii nr.103 vine și abrogă 75% din HG 1679, dar nu poate fi aplicată pentru că nu au apărut normele de aplicare, lăsate intenționat de izbeliște la presiunile unor politicieni vânători. Precum la mediu, unde principiul este că poluatorul plătește, tot așa să fie tras la răspundere gestionarul fondului de vânătoare.

Dacă, tu ca gestionar de vânătoare răspunzi de pagubele produse, situația ar fi alta. Sunt extrem de multe cazuri de oameni care se trezesc cu micul lor lot de pământ cultivat cu porumb care este devastat de turmele de mistreți. Este o situație care afectează toată țara, iar în județul Arad, mai bine de jumătate. Și tot acești agricultori, majoritatea oameni în vârstă și neputincioși în fața legii, care nu găsesc înțelegere atunci când cer ajutorul pentru a scăpa de animalele care le prăduiesc recoltele. Este un exemplu de lege așteptată de fermieri, care va fi extrem de utilă pentru foarte multe familii de mici agricultori din județul Arad, pe care mă angajez să o promovez în Parlament după ce voi ajunge deputat de Arad.

O altă inițiativă pe care o voi avea va fi armonizarea legislației. Există legi vechi, care au fost abrogate parțial și care vin în contradicție cu legi noi. De exemplu, cine sancționează Drumurile naționale care pun indicatoare de acces pe drumuri județene sau comunale, care nu există? Sunt cazuri multiple în care te trezești în pădure sau într-o mlaștină. Și situațiile pot continua.

O echipă frumoasă, ambițioasă și bine pregătită

-Revenind la echipa PMP Arad, ce așteptări aveți de la aceste alegeri?

-Ne prezentăm în fața alegătorilor arădeni cu o echipă frumoasă, pot spune, ambițioasă și bine pregătită. Eu deschid lista pentru Camera Deputaților și sunt urmat de un coleg mai nou dar care a demonstrat deja că este un politician de forță, un om al principiilor, Cristian Galea, fostul nostru candidat pentru Primăria municipiului Arad. Pe listă sunt candidați din noua generație de politicieni, tineri care nu au mai făcut politică, care au performat la alegerile locale și care reprezintă osatura viitoarei organizații PMP Arad.

La Senat, deschidem lista cu un tânăr extrem de experimentat, Cristian Gavra, un antreprenor de succes, cu afaceri în domeniul construcțiilor și în HORECA. El are de partea sa și o ascendență familială de excepție, crescând și dezvoltându-se într-un mediu legat de una dintre marile uzine ale Aradului, ASTRA. PMP va fi la Arad, am această certitudine, surpriza frumoasă a alegerilor parlamentare din acest an. Ne recomandă seriozitatea, competența candidaților noștri și nu în ultimul rând, platforma electorală a partidului, axată pe câteva teme de mare anvergură propuse de conducerea noastră, de președintele executiv, Eugen Tomac și de președintele nostru de suflet, europarlamentarul Traian Băsescu, iar viața va dovedi că a fost cel mai bun președinte pe care l-a avut România. Împreună, îmbinând elanul tinereții cu experiența politică a celor care avem un trecut de realizări în spate, promitem arădenilor că îi vom reprezenta cum se cuvine în forul legislativ al țării. Mișcăm România, mișcăm Aradul!