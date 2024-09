International Planurile ambițioase ale Egiptului. Se construiește un zgârie-nori alimentat cu hidrogen







„Noua capitală administrativă” a Egiptului, un nou oraș aflat în plină construcție în afara orașului Cairo, a dat naștere la o mulțime de planuri. Dar puține idei au fost atât de ambițioase precum alimentarea unui zgârie-nori cu hidrogen.

Forbes International Tower, o clădire de birouri înaltă de 240 de metri urmează să fie construită în apropiere de Iconic Tower - cea mai înaltă clădire din Africa. Construcția a fost planificată de la bun început pentru a fi ecologică. Clădirea va fi proiectată de Gordon Gill. Acesta a dezvăluit acum că intenționează să obțină o amprentă decarbon netă zero prin alimentarea clădirii de birouri de 43 de etaje cu hidrogen curat. De asemenea, vor fi adăugate panouri solare pe fațadă.

Zgârie-nori alimentat cu hidrogen

Conform dezvoltatorului, clădirea nu se va baza pe o rețea electrică tradițională, fiind alimentată cu 75% hidrogen și 25% energie fotovoltaică. Gill a declarat că utilizarea unor materiale cu „emisii reduse” ar putea reduce amprenta de carbon a construcției sale cu 58%. Este vorba de materiale cu emisii asociate reduse prin proveniența, fabricarea și eventuala eliminare sau reutilizare. În același timp, reciclarea și tratarea apei pe șantier va reduce cererea de apă dulce. Aceasta este vitală într-o țară din ce în ce mai săracă în apă.

Prin aceste metode, Gill afirmă că își propune să obțină o „viziune net-negativă a carbonului”. Astfel, construcția urmează să devină primul zgârie-nori din lume care se înregistrează pentru obținerea certificatului Zero Carbon din partea International Living Future Institute.

Un nou capitol al inovației

Clădirea marchează cel mai recent capitol al arhitecturii cu zero emisii nete, după turnul Z6. Acesta are emisii operaționale zero. Un alt proiect de acest gen este viitorul Curzon Wharf din Birmingham, Anglia. Este vorba de un turn de 565 de picioare ca parte a unei mari dezvoltări mixte cu zero emisii nete de carbon.

Cu toate acestea, utilizarea hidrogenului pentru a reduce emisiile unei clădiri este o abordare nouă. Sursă de energie potențial curată și regenerabilă este o variantă bună. Hidrogenul este un bun abundent puțin utilizat la această scară în arhitectură sau de către întreprinderile private.

În ultimii ani, hidrogenul a primit o atenție semnificativă din partea guvernelor, inclusiv din partea administrației Biden. Secretarul american pentru energie, Jennifer Granholm, a denumit hidrogenul „briceagul elvețian al tehnologiilor fără emisii de carbon” în 2023. Cu toate acestea, criticii au pus sub semnul întrebării rapiditatea cu care producția poate fi accelerată. Scopul este de a satisface cererea de energie, care în prezent este gestionată de combustibilii fosili.

O nouă tehnologie

Magnom Properties a semnat un acord cu Schneider Electric și H2 Enterprises. Scopul este de a explora utilizarea tehnologiei LOHC ca sursă de energie a zgârie-norului. LOHC - purtători organici lichizi de hidrogen - sunt compuși organici care absorb sau eliberează hidrogen prin reacții chimice. Pot fi utilizați pentru a stoca hidrogenul fabricat și pentru a-l transporta într-o formă stabilă de la sursă la utilizatorul final.

Compușii de hidrogen lichid înseamnă, de asemenea, că infrastructura existentă de transport a combustibililor fosili ar putea fi adaptată pentru a fi reutilizată cu noua tehnologie. Odată transportat, hidrogenul poate fi scos din LOHC și introdus într-o celulă de combustibil pentru a produce electricitate.

Acordul, conform Magnom, va evalua „designul, cerințele de spațiu și viabilitatea economică” a utilizării hidrogenului curat pentru Forbes International Tower. Ceea ce înseamnă că nu este sigur că hidrogenul va fi sursa finală de energie. Alți arhitecți se luptă, de asemenea, cu surse alternative de energie și transmisie pentru a satisface nevoile energetice ale mediilor cu densitate ridicată.

Surse alternative de energie

Un alt gigant al arhitecturii, Skidmore, Owings & Merrill (SOM), a anunțat recent un parteneriat cu compania de stocare a energiei Energy Vault. Aceștia vor dezvolta un sistem de stocare a energiei prin gravitație în cadrul unui zgârie-nori uriaș.

Indiferent de sursa de energie, Turnul Forbes International se va ridica în inima cartierului central de afaceri al noii capitale administrative. Loc în care se instalează deja companii naționale și internaționale. Orașul inteligent, un satelit al orașului Cairo promovat pentru acreditările sale durabile, a început construcția în 2016. Deși este în curs de desfășurare, multe clădiri-cheie au fost deja finalizate pentru acest proiect, al cărui cost a fost estimat la aproximativ 58 de miliarde de dolari, conform CNN .