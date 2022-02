Planul secret al lui Vladimir Putin, devoalat! Este incredibil ce pune la cale liderul de la Kremlin

Șeful M16 a anunţat pe Twitter că a reușit să decodifice planurile lui Vladimir Putin pentru Ucraina. Richard Moore afirmă în postarea sa că planurile lui Putin sunt de a asasina lideri și înalți oficiali ucraineni.

Comunitățile de informații din SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Putin pentru Ucraina. Am expus încercările lui de a face operațiuni sub „steag fals”, atacuri false pentru a-și justifica invazia. Am dezvăluit planurile sale de a asasina lideri și înalți oficiali ucraineni, a spus Richard Moore, cunoscut și sub numele de „C”, într-un tweet.