Guvernul Ucrainei face apel la hackeri pentru misiuni de spionaj cibernetic în apărarea tarii

Guvernul Ucrainei le cere hackerilor ajutor pentru „apărarea cibernetică” a țării. Mai precis, joi dimineață, pe forumurile de hackeri ucraineni au început să apară mesaje, cerând voluntari să „se implice în apărarea cibernetică a țării noastre”, au declarat pentru Reuters două persoane implicate în proiect.

Părților interesate li s-a spus să completeze o aplicație pe Google Docs, împărtășindu-și abilitățile – cum ar fi dezvoltarea de programe malware – și o listă de referințe.

Yegor Aushev, cofondatorul Cyber ​​Unit Technologies din Kiev, a declarat că a scris postarea la cererea unui înalt oficial al Ministerului Apărării. Voluntarii vor fi împărțiți în două unități: defensive și ofensive. Cei din partea defensivă vor proteja infrastructura precum centralele electrice și sistemele de apă, a spus Aushev, în timp ce unitatea ofensivă va efectua spionaj digital împotriva forțelor ruse.

Avem o armată în țara noastră. Trebuie să știm ce face. Comunitatea cibernetică ucraineană! Este timpul să vă implicați în apărarea cibernetică a țării noastre.

Ucraina nu are o forță cibernetică militară, iar un oficial de securitate a declarat pentru The Washington Post la începutul acestei luni că țara intenționează să formeze una în acest an. Aushev și a spus că, de-a lungul zilei, câteva sute de persoane au aplicat aplicația de pe Google Docs în dorinţa de a se alătura forței cibernetice de voluntari, iar acum este în proces de verificare.

Miercuri au fost mai multe atacuri cibernetice în Ucraina, lovind sute de computere, potrivit cercetătorilor de la firma de securitate cibernetică ESET. Suspiciunile au căzut asupra Rusiei, care a fost acuzată în repetate rânduri de atacuri împotriva Ucrainei și a altor țări. Printre victime se numără agenții guvernamentale și o instituție financiară.

Rusia a negat acuzațiile

Efortul de a construi o forță militară cibernetică vine târziu în joc, a recunoscut Aushev. Un oficial de securitate ucrainean a declarat la începutul acestei luni că țara nu are nicio forță militară cibernetică dedicată: „Este sarcina noastră să le creăm anul acesta”, a spus el pentru Washington Post.

Ajuns joi seara târziu în Ucraina, Aushev a spus că a primit deja sute de solicitanți și că va începe verificarea pentru a se asigura că niciunul dintre ei nu este agent rus.

Reprezentanții Ministerului ucrainean al Apărării nu au răspuns la o solicitare de comentarii. Un atașat al apărării de la ambasada Ucrainei la Washington a declarat că nu poate confirma sau infirma informațiile de pe canalele Telegram, referindu-se la platforma de mesagerie mobilă, și a refuzat să facă alte comentarii, scrie usnews.com.