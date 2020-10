Deși nu există nicio dovadă împotriva Patriarhului Daniel în materialele publicate de revista NewsWeek, Cristian Tudor Popescu s-a năpustit cu înverșunare asupra liderului BOR. Mai mulți oameni de cultură au reacționat dur împotriva acestor atacuri. Însă explicația, clară, a venit tocmai acum.

Criticile în valuri asupra Patriarhului Daniel, precum și „explozia” de materiale la adresa liderului BOR – toate concentrate în doar câteva zile – au o singură țintă, iar modelul atacului pare a fi brevetat de KGB și urmașii serviciului rusesc.

Cum a început atacul asupra Patriarhului Daniel

Scandalul a izbucnit odată cu un atac la adresa Patriarhului Daniel, calificat de presă ca fiind un fake-news.Sau un atentat eșuat, așa cum l-a denumit Mihai Gâdea.

După declarația neașteptată a Patriarhului Daniel de acum câteva zile, o publicație – „Newsweek” de România, condusă de un ziarist dovedit ca fiind falsificator al propriilor studiilor universitare, Sabin Orcan, l-a atacat pe liderul creștinilor într-un mod josnic. Cu ajutorul unui funcționar public al CNSAS, Mădălin Hodor. Care îl amenință pe Patriarh cu posibilitatea publicării dosarului de Securitate.

Ce a spus Patriarhul de i-a înfuriat atât de tare?

„În toamna anului 1989, cu prilejul hramului Sfântului Dimitrie cel Nou, în 27 octombrie autorităţile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaşte. (…) Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut. (…) Dumnezeu nu se lasă batjocorit! El este îndelung răbdător, dar este şi drept”, a afirmat Patriarhul Daniel în cuvântul rostit marţi la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală

„A fost puternic, un mesaj cum nu a mai fost și cum trebuia să fie într-un astfel de moment. Și milioane de oameni în sufletele lor au avut o mare bucurie că cineva, și nu oricine, a vorbit în numele lor. Dar ce s-a întâmplat astăzi. Astăzi a început execuția sa„, a spus Mihai Gâdea în urmă cu două zile. Numai că reacțiile par a fi din ce în ce mai dure la adresa celor implicați în strategia de denigrare a Patriarhului Daniel.

Newsweek și Mădălin Hodor, instrumente ale Rusiei?

Profesorul Dragoș Paul Aligică, doctor în științe politice și în sociologie, precum și unul dintre cei mai importanți autori conservatori autohtoni, explică pe Facebook că atacurile în haită la adresa Bisericii Ortodoxe Române sunt instrumentate de strategii Kremlinului și au drept miză cauzarea unui dublu clivaj: pe de o parte între BOR și Statul Român, pe de altă parte în interiorul BOR, între o facțiune pro-Occidentală și una pro-Rusă.

Atitudinea celor vizați de postarea profesorului Dragoș Paul Aligică, dăunătoare nu doar creștinismului, dar și țării, a fost aspru criticată de Mirel Curea și Dan Andronic, jurnaliștii EvZ.

Conform profesorului, obiectivul final al acestor atacuri este cât se poate de hibrid și subversiv: interferarea Rusiei, prin intermediul acestei de-a doua facțiunii, în politica internă a României, pe fundalul pandaliei ”celei de-a Treia Rome, vechea marotă panslavistă, întrucât ortodoxia autentică nu binecuvântează arme de distrugere în masă.

Ce presupune planul care se desfășoară în România?

Dragoș Paul Aligică avertizează că atacurile la adresa BOR sunt emise și de personaje puțin spus dubioase (ex: Cristian Tudor Popescu) a căror carieră nouăzecistă a presupus aplaudarea minerilor, apologia crimelor și a amplelor violențe declanșate de Ion Iliescu și FSN, dar și boicotarea alinierii României pe axa Euro-Atlantică.

”Să nu ne auto-amăgim cu privire la semnificația, importanța și miza atacului la adresa Bisericii Ortoxode Române, Patriarhului în particular și Religiei în general, atac în plină desfășurare în România.

Rezultatul urmărit este crearea unui clivaj dublu: între BOR și Statul Român și în interiorul BOR, între o facțiune pro-Occidentală și una pro-Rusă. Urmată de instrumentarea politică a acestui ultim clivaj pentru a putea prelua controlul asupra statului sau cel putin de a-l incapacita și influența de pe puntea superioară a navei amiral aflată ancorată în a Treia Romă.

Ca martor al acestei mișcări de învăluire de magnitudine istorică și geopolitică și ca unul dintre modeștii constructori și doctrinari din mediu laic ai cordonului sanitar de natură intelectuală, ideologică și politică ce a neutralizat forțele ce doreau România într-o zonă gri sau una de influență rusă și utilizau ortodoxia ca vector, recunosc în mod profesionist și elegant că admir și respect determinarea, anvergura și larga respirație istorică a colegilor ruși care testează acum din ce în ce mai intens rezistența la rupere a cordonului sanitar ce a făcut posibile stabilitatea și consensul pro-occidental în perioada tranziției și implicit parcursul și opțiunile EuroAtlantice ale României.

Anvergura, răbdarea și clarviziunea lor istorică sunt demne de renumele acestor colegi față de care avem un respect real, nu mimat: Rusia a fost și rămâne o putere imperială, care oferă o alternativă civilizațională la Occident și ai cărei doctrinari și strategi gândesc în decenii și secole nu luni și ani.

Pe de altă parte însă, dacă instrumentele din România ale acestei mișcări de magnitudine geopolitică și istorică sunt sau nu conștiente de ce fac, dacă vițelușii (copiii și nepoții vitelor, dacă îmi este permisă această parafrază sau corolar din excesiv de cunoscutul personaj aflat mai nou în centrul atenției în tema de față) realizează ce implicații au practica și retorica lor antireligioasă, anticlericală și antiBOR, în care se angajează când se joacă de-a partidele politice, civismul și avangarda vârfului de lance al ofensivei progresului etc. etc. în România, nu este întotdeauna clar.

Ceea ce este clar însă este următorul fapt: Oricât am încerca să uităm, cei care am asistat cu ochii deschiși și mintea trează la toți acești ani de tranziție și istorie românească NU putem să nu sesizăm o anumită continuitate între vocile ce au început tranziția de pe poziția de apologeți ai violenței Feseniste în numele unui gorbaciovism original și unei democrații originale, au continuat regrupați la Adevărul în cea mai influentă și insidioasă tribună antireformistă a anilor 90 sub bagheta unui Director cu o legendă controversată și un sfârșit tragic pe măsura legendei și au continuat până târziu să se opună oricărei mutări sau decizii făcute de diplomația română sau serviciile secrete române în direcția alinierii pe axa EuroAtlantică…

Pe drept sau pe nedrept, vrem, nu vrem, aceste asociații se fac în mintea noastră și nu ne putem reține de la a nota public acest fapt, în actualul context…”

Noua alternativă politică: #FărăDumnezeu

Atitudine a luat și Cozmin Gușă, a cărui postare e elocventă față de interesele care există în culisele puterii.

„PLUSERIȘTII ÎNCEP OFENSIVA PUBLICĂ, DAR DISPERATĂ, ÎMPOTRIVA CREȘTINISMULUI.

DEVIZĂ #FărăDumnezeu ÎN CAMPANIE: „FĂRĂ BIBLIE ȘI CU CĂSĂTORII LEGALIZATE ÎNTRE HOMOSEXUALI!”👎

Concluzia facilă a tuturor legată de derapajul verbal intenționat al CTP-ului împotriva Patriarhului Daniel, a fost cea conform căreia omul e evident „lovit la căpățână”, și are nevoie de cămașă de forță, ca însemn explicativ al declamațiilor sale ultramediatizate. Desigur că și-asta-i drept, numai că apare evident că rătăcitului CTP i s-a impus un asemenea mesaj anti BOR, dar de susținere indirectă a alternativei politice #FărăDumnezeu. Această alternativă e azi în România USR-PLUS-ul, singurul vehicul electoral cu șanse de peste 10% ce le-a rămas REZERVIȘTILOR STATULUI PARALEL, evident înrolați pe bani buni(!) în „ARMATA INTERNAȚIONALĂ” ANTI CREȘTINISM!

Conform unui plan bine pus la punct, ieri prin toată țara, consilierii USR-PLUS ce-au depus jurămîntul, au făcut asta în mod ostentativ, REFUZÂND ÎN MOD EXPLICIT SĂ JURE PE BIBLIE. Pluseriștii au dat astfel semnalul că au înțeles chemarea anti creștină propagată prin vocile de tipul CTP, chemare explicitată și prin alte editoriale apărute în ultimele 2 zile. Le-am studiat aproape pe toate și vă pot asigura că acestea aparțin unor jurnaliști din #EchipajulSOROS din presa românească, ziariști înrolați de către STATUL PARALEL în ultimii 15 ani și coordonați direct de către dealde COLDEA-KOVESI, oameni ce deservesc clar interesele ANTIROMÂNEȘTI în viața publică.

Este asta o strategie de campanie? Clar că da, numai că este una disperată reieșită din cele 2 neajunsuri pe care USR-PLUS le are în acest moment:

Primul este tocirea mesajului lor electoral dublat de lipsa de organizare internă, relevate prin scorul mic de la locale, război la finalul căruia au apărut în plus public și ca fiind “ursul păcălit de vulpe”, prin pierderea evidentă a lui Nicușor Dan în favoarea cuplului Iohannis-LuCOVID.

Al doilea ar fi diminuarea drastică a numărului celor din diaspora ce vor mai vota USR-PLUS, măsurile de lockdown din Europa generând în mod sigur o participare nesemnificativă la vot pentru diasporeni.

Această ofensivă electorală anti creștinism se va finaliza la vot, iar acel moment va fi unul al adevărului, prin care vom percepe, în mod util și necesar, cât de mare este armata românilor ce vor o tutelă de tip internațional, și să fie reprezentați de către politicieni #FărăDumnezeu. Iar pentru „divele media” de tip CTP, va fi o oportunitate să-și măsoare influența reală, influență pe care cei ca el o cred atât de mare, încât se-nchină zilnic în gînd la propria icoană, oameni despre care eu sunt convins că-și încep și-și termină ziua pupându-se ritualic în oglindă …🤦🏻‍♂️😉”