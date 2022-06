Planul cinic al lui Vladimir Putin. Scenariul prin care vrea să anexeze Donbasul cu ajutorul Occidentului

Analistul de politică externă Ulrich Speck a prezentat un posibil scenariu prin care Vladimir Putin ar obține Donbas-ul, ceea ce-și dorește, lăsând impresia Occidentului că face o mare concesie. În opinia sa, Putin ar propune încetarea războiului din Ucraina, în schimbul unor concesii din partea Occidentului. Acest lucru s-ar întâmpla, însă, după ce Rusia va ocupa și își va consolida câștigurile teritoriale din Donbas.

„Noul joc al lui Putin ar putea fi să își consolideze câștigurile și apoi să accepte oferta pentru o încetare a focului. El va încerca apoi să vândă asta Berlinului și Parisului drept o concesie pentru care va dori ceva în schimb, ridicarea sancțiunilor”, a arătat Ulrich Speck într-o postare pe contul său de Twitter.

Urlich Speck face referire la Berlin și Paris, în condițiile în care liderii celor două state, cancelarul Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron, sunt cei mai criticați lideri europeni datorită atitudinii conciliante față de Moscova. Acestora li se reproșează faptul că au periodic discuții cu Vladimir Putin, fără să ajungă, însă, la un rezultat clar în privința acestui război din Ucraina.

Olaf Scholz a declarat săptămâna aceasta că vorbește cu Putin pentru a-i sublinia în mod repetat că Rusia nu poate câștiga în Ucraina și că nici Kievul, nici aliații occidentali, nu vor accepta o „pace forțată”. La rândul său, Emmanuel Macron a insistat în ultimul timp că lui Vlaimir Putin trebuie să i se asigure o ieșire onorabilă din război și că Rusia nu trebuie umilită.

Analistul german își întemeiază ipoteza pe ceea ce s-a întâmplat în 2015, când Rusia și-a întărit prezența în Crimeea, peninsula pe care o anexase în urmă cu un an. El avertizează că vom asista, din nou, la o repetiție a evenimentelor de după 2015. Speck a afirmat că într-o astfel de situație Rusia va integra noile teritorii ocupate de armatele sale în Donbas și în sudul Ucrainei. Speck a arătat că Putin că va apela la o astfel de strategie pentru a distruge independența Ucrainei și pentru a obține noi teritorii cu ajutorul occidental.

Comentariile analistului german vin la scurtă vreme după apariția unei investigații a jurnaliștilor publicației Meduza conform căreia Kremlinul face pregătiri pentru anexarea teritoriilor ucrainene ocupate. Acestea vor fi incluse într-un nou district federal al Rusiei.

Mai multe surse apropiate de Kremlin au declarat că Moscova recrutează „ofițeri politici” pentru zonele ocupate din Herson și Zaporojie. Acestea urmează să fie anexate Rusiei împreună cu autoproclamatele „republici independente” Lugansk și Donețk.

