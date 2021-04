Totuși, fragmentele rămase din ghețar nu mai merită urmărite, consideră oamenii de știință. Însă A68 este important pentru cercetarea încălzirii climatice.

A68 este primul ghețar din istorie devenit viral pe social media

Aisbergul A68, care a fost cândva cel mai mare din lume, se topește, iar fragmentele desprinse nu mai merită să fie urmărite de către oamenii de știință, relatează The Independent.

A68 rămâne în istorie ca fiind primul ghețar care a devenit vedetă pe rețelele de social media. Ghețarul cântărea miliarde de tone și era practic mai mare decât comitatul Norfolk. Avea o dimensiune de aproximativ 6.000 de km pătrați când s-a desprins de calota glaciară Larsen C din Marea Weddell de pe coasta Antarcticii, în anul 2017. Aisbergul mamut abia s-a tot mișcat pe parcursul unui an. Apoi a început să se îndrepte spre o zonă cunoscută sub numele de „Aleea aisbergului”, care se află în nordul continentului Antarctica.

Ghețarul se topește cu 6 ani mai devreme decât era estimat de către cercetători

Direcția spre care se îndrepta A68, către coasta Georgiei de Sud, din sudul Oceanului Atlantic, ar fi pus în pericol viața animalelor sălbatice din zonă, inclusiv pinguini și foci. Inițial s-a estimat că va mai dura aproximativ un deceniu până să se topească, asta dacă s-ar fi oprit în zona Georgiei de Sud. Însă ghețarul s-a desprins în fragmente din ce în ce mai mici, care plutesc în nord-estul Insulelor Britanice.

Centrul Național de Date despre Zăpadă și Gheață din SUA a stabilit că fragmentele rămase nu mai merită să fie urmărite. Adrian Luckman, specialist în ere glaciare și profesor de geologie la Swansea University, a declarat că este uimitor faptul că A68 a avut o viață atât de lungă.

Lecțiile majore predate omenirii de ghețarul A68

“Inițial, ghețarul A68 era de 400 de ori mai lung decât grosimea lui. Avea o formă foarte diferită de cea pe care oamenii o atribuie în mod normal unui ghețar. Iceberg A68 a devenit celebru deoarece volumul și varietatea datelor din satelit disponibile în prezent au arătat că fiecare etapă a călătoriei sale ar putea fi privită în detaliu, inclusive în timpul întunecatelor luni de iarnă. Aceste imagini aproape zilnice au permis publicului să îi urmărească povestea în timp real.

De asemenea, le permite oamenilor de știință să înțeleagă mai bine modul în care ghețarii de mari dimensiuni se mișcă sub influența curenților oceanici și a vânturilor, modul în care gheața se topește rapid în apele calde ale oceanelor pe măsură ce ghețarul se îndreaptă spre nord, dar și felul în care fragmentele lui s-au dezintegrat în final. Toate aceste lecții ne vor ajuta să înțelegem mai bine cum răspund straturile de gheață încălzirii climatice și în alte zone decât Antarctica, unde scăderea volumului de gheață este semnificativ și se agravează rapid”. a explicat prof. Luckman.

A68 va rămâne în istorie ca primul ghețar care a devenit vedetă pe Social Media. Oamenii din întreaga lume au distribuit online imagini prin satelit cu aisbergul, mai ales cu momentul când A68 apropia de Georgia de Sud.

Sursa: The Independent