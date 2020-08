Magistrații au fost de părere că individul urmărea să-i creeze o stare de temere președintelui, nemulțumit de faptul că șeful statului i-a respins cererea de grațiere. La momentul amenințării, bărbatul executa o altă pedeapsă, primită pentru omor.

Pentru amenințarea președintelui, individul a fost condamnat la un an de închisoare de către Judecătoria Aiud. În plus, el are de executat peste 12 ani, rămași din pedeapsa primită pentru omor. Nemulțumit, bărbatul a contestat verdictul din februarie, iar apelul va începe săptămâna aceasta, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Nemulțumit că un alt coleg i-a luat locul la curățenie în penitenciar și că cererea de grațiere i-a fost respinsă de președintele României, criminalul i-a trimis lui Iohannis o scrisoare de amenințare, însă în numele colegului său de detenție.

„Inculpatul a dobândit un sentiment de frustrare și nemulțumire atât în raport cu Președintele României, care i-a respins cererea de grațiere, cât și de martorul F. A. cu care a fost înlocuit pe sectorul de curățenie în birouri, sector agreat de inculpat, astfel că a luat rezoluția infracțională de a amenința cu moartea Președintele României, prin trimiterea personală la sediul Administrației Prezidențiale, a unei scrisori adresate direct Președintelui României, sub numele martorului.

Documentul expediat de criminal a ajuns chiar la președinte. „Scrisoarea de amenințare a fost înregistrată la data de 06.06.2018 la Registratura Generală a Administrației Prezidențiale și a fost adusă la cunoștința Președintelui României, persoana vătămată Iohannis Klaus Werner, dat fiind conținutul amenințător și vulgar explicit al acesteia la adresa sa, prin tăierea gâtului și ascunderea ulterioară a capului, mai ales că prin scrisoare inculpatul pretindea că este condamnat pentru o infracțiune de omor comisă în această manieră”, se mai arată în documentul instanței.

Audiat, criminalul a spus că, atunci când a trimis scrisoarea de amenințare, era sub influența unor medicamente, negând că motivul ar fi respingerea cererii de grațiere, scrie Cancan.

Judecătoria Aiud a explicat faptul că individul urmărea să-i inducă președintelui o stare de temere, motiv pentru care a recurs la amenințare