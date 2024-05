Sport Pițurcă îi strică socotelile lui Becali. Mesaj pentru un jucător dorit la FCSB







Victor Pițurcă susține că Gigi Becali nu ar face o investiție bună, dacă l-ar aduce pe Louis Munteanu la FCSB. Jucătorul a parcurs un sezon în care a bifat 10 goluri și 5 pase decisive. Patronul campioanei și-a arătat interesul de a-l transfera în această vară. Fostul selecționer al României a precizat că varianta nu ar fi una favorabilă pentru niciuna dintre cele două părți.

Victor Pițurcă, despre transferul lui Louis Munteanu

Louis Munteanu aparține în acest moment de Fiorentina. Astfel, Gigi Becali ar urma să poarte negocieri cu managerii din Peninsulă. Recent, Victor Pițurcă l-a sfătuit indirect pe acesta să opteze pentru un alt pas în carieră.

„Din Academia lui Gică Hagi nu a ieșit un fotbalist super, care să fie vândut cu 30, cu 50 de milioane. În primul rând este vorba despre valoare. Despre muncă, despre personalitate.

Uite, jucătorul Fiorentinei, Louis Munteanu. A mers la Firenze, nu a reușit acolo. Italienii l-au văzut, și-au dat seama că nu e de ei. Aici se bat mai multe echipe pe el. Să zicem că îl ia FCSB-ul. După 3 etape, s-ar putea să fie tras pe linie moartă. Sunt 75% sigur că așa s-ar întâmpla. El nu este pe placul viziunii lui Gigi Becali, v-o spun 100%. ”, a explicat fostul selecționer al României.

Oferta nu ar fi avantajoasă pentru niciuna dintre cele două părți

Victor Pițurcă a subliniat că Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii. Astfel, având în vedere tehnica de joc a lui Louis Munteanu, ar fi doar o chestiune de timp până când acesta l-ar înlocui pe teren. Fostul selecționer al României l-a sfătuit pe jucătorul, care aparține de Fiorentina, să urmeze altă destinație.

„Se întâmplă și la Farul să rateze, să aibă meciuri mai slabe. Dacă se întâmplă la FCSB, gata Nu e bun, intră Miculescu!. Apoi altul, și așa mai departe”, a mai spus acesta.

Victor Pițurcă, despre Academia lui Gică Hagi

Cunoscutul fost selecționer a adus în prim plan lipsurile din fotbalul românesc. Acesta a precizat că ar fi nevoie de „cel puțin 5 Academii cum are Gică Hagi” pentru ca țara noastră să atingă rezultate impresionante în acest domeniu.

„În România era nevoie de cel puțin 5 Academii cum are Gică Hagi. Gică a luat majoritatea jucătorilor foarte talentați, i-a adus acolo. Și părinții lor au vrut să meargă, a avut condiții. Dacă ar fi fost așa, am fi avut alt fotbal în țară. Sigur, nu i-a fost ușor lui Gică, la un moment dat a avut probleme financiare, se gândea să-și vândă hotelul. Așa am auzit.”, a declarat Victor Pițurcă.