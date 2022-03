Pilot rus, prizonier al uncrainenilor. Recunoaște că a lansat atacuri asupra civililor: „Am îndeplinit ordinul criminal”

Un pilot rus luat prizonier de ucraineni și a declarat, într-o înregistrare video, că a primit ordin să bombardeze zone rezidențiale. Pilotul a fost prezentat ca fiind locotenent-colonelul Maxim Krishtop, comandant adjunct al regimentului 47 de aviație din Rusia, scrie newsweek.com.

„În procesul de îndeplinire a sarcinilor, mi-am dat seama că țintele nu sunt instalații militare inamice, ci clădiri rezidențiale, oameni pașnici. Dar am îndeplinit ordinul criminal. Recunosc enormitatea crimelor comise de mine. Vreau să cer iertare întregului popor ucrainean pentru nenorocirea pe care am provocat-o. Cred că am pierdut deja acest război” a afirmat Krishtop, potrivit sursei citate.

Krishtop a fost prezentat alături de alți doi ofițeri ruși pe care Ucraina susține că i-a capturat și care au fost aduși să vorbească cu presa. În replică, Rusia acuză că prizonierii sunt supuși la rele tratamente.

Imagini cu probleme de etică

Chiar dacă unele dintre imaginile prezentate de Serviciul de Securitate al Ucrainei au ca scop creșterea încurajarea populației, ridică unele probleme etice. „Nu poți publica fotografii cu prizonieri de război în care aceștia pot fi recunoscuți”, a declarat pentru CBC Marco Sassoli, profesor de drept internațional la Universitatea din Geneva.

Potrivit Convenției de la Geneva prizonierii trebuie „tratați cu demnitate și nu trebuie expuși curiozității publice, cum ar fi imaginile care circulă pe rețelele de socializare”.

Rusia ar pregăti un nou atac

Între timp, apar informații că Rusia ar pregăti un nou atac. Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite avertizează că Rusia a stabilit deja pretextul la nivel informational. Oficialii de la Moscova și presa de stat acuză Ucraina că intenționează să lanseze un atac cu arme chimice sau radiologice. În aceste condiții, este posibil ca Rusia să declanșeze un astfel de atacuri sub steag fals împotriva civililor. Acesta ar fi un pretext care i-ar permite Rusiie să escaladeze conflictul militar.

Kremlinul evaluează dacă să treacă sau nu la acțiune, dar creează condițiile necesare pentru a justifica violența mai largă împotriva civililor, în acest război, mai scrie ISW.

În aceste condiții, Statele Unite și NATO trebuie descurajeze utilizarea potențială de către Rusia a unei arme chimice sau radiologice, se mai arată analiză.