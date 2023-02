Pierderi uriașe în Turcia. Barajul Ataturk este în stare critică

Barajul Atatürk din sud-estul Turciei este în stare critică din cauza celor două cutremure puternice de 7,5 și 7,8 grade pe scara Richter. El este unul dintre principalele baraje din cadrul proiectului GAP și este pe locul trei în lume în ceea ce privește producția de energie hidroelectrică.

Experții în seisme au declarat că barajul Atatürk s-ar putea distruge în orice moment și că 30 de kilometri pătrați în jurul barajului vor fi sub ape, asta dacă nu vor fi luate măsuri, potrivit Știripesurse.

