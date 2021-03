Ciprian Ciucu are un mesaj dur pentru coaliție. Primarul Sectorului 6 spune că primăriile de sector, dar și Primăria Generală, urmează să piardă foarte mulți bani.

Primăria condusă de el va pierde între 70 și 100 de milioane de lei, dezvăluie primarul.

De asemenea, Ciucu susține că doar un amendament ar mai putea salva primăriile.

El arată că acesta este motivul pentru care anumite servicii din 2020 nu au fost încă plătite

Ciprian Ciucu, mesaj dur pentru coaliție

„Pentru că forțele politice din Parlamentul din decembrie 2020 nu au pus Bucureștiul și Sectoarele in Legea Finanțelor Publice iar legea Bugetului a intrat abia in martie in Parlament, atât Primăria Generală cât și primăriile de sector vor pierde cel putin 500 de milioane de lei.

Primăria Sectorului 6 va pierde între 70 si 100 de milioane de lei (echivalentul bugetului de investiții pe anul trecut). Toate primăriile de Sector pierd sume uriașe.

Am purtat discuții in ultima perioadă, am explicat situația, am avut încredere. Suntem în ceasul al 12-lea, doar un amendament care să permită recuperarea sumelor pierdute de la începutul anului mai poate salva situația.

De aceea încă nu am plătit bursele pe anul trecut. Este vorba despre salubritate, despre seviciile publice, despre tot ce poate ține un oraș în picioare.

Cer public liderilor coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR să evalueze corect situația Bucureștiului și să nu devenim victimele colaterale ale deciziei din decembrie pe care eu, sincer, nu am înțeles-o.

Altfel, știți, eu nu fac declarații politice, mă ocup doar de administrație. Doar că acum reprezint interesele oamenilor care si-au pus încrederea în mine”, scrie Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu vrea majorarea cu până la 500% a impozitului aferent clădirilor şi terenurilor neîngrijite.

„Este vorba despre un proiect care prevede majorarea impozitului aferent clădirilor şi terenurilor neîngrijite cu până la 500%.

Cred că nu mai putem continua aşa, sunt foarte, foarte multe terenuri în Sectorul 6 care sunt neîngrijite, care sunt într-o stare deplorabilă, în care colcăie efectiv şobolanii şi pe care se depozitează gunoi. În al doilea rând, avem şi multe clădiri mai degrabă industriale care, de asemenea, sunt într-o stare foarte proastă”, a spus el acum ceva vreme.

Citește și: Primarul PNL care a pus tunurile pe zeci de bugetari: „Ăsta este doar începutul”