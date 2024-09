Economie Piața muncii în România. Domeniul în care candidații cer salarii din ce în ce mai mari







Unul dintre cele mai performante sectoare din România încetinește. Domeniul IT înregistrează o scădere a numărului de joburi puse pe piață cu 15% față de anul trecut, deși salariul unui specialist este în creștere.

De mulți ani, joburile din sectorul IT sunt cel mai bine plătite în România. Digitalizarea serviciilor, dezvoltarea continuă a rețelelor de socializare și a internetului au creat multe locuri de muncă în domeniu. Anul acesta piața a înregistrat, însă, o scădere. Au fost scoase pe piață aproape 20.000 de joburi noi în IT până acum, cu 15% mai puțin față de anul precedent, dar numărul celor care au aplicat s-a menținut ridicat, transmite Mediafax.

Totuși, salariile au crescut

IT-iștii au cerut mai mulți bani ca anul trecut. În medie, salariul primit a fost de 7.000 de lei lunar, deși pretențiile candidaților s-au ridicat la suma de 10.000 de lei net. Anul trecut, media salariilor IT-iștilor era de 6.300 de lei, iar așteptările de 9.000 de lei, o diferență de 43% între salariul primit și pretențiile candidaților.

Sectorul IT are, în continuare, cele mai mari salarii din România. De la 15.000 de lei pentru postul de arhitect IT, la 8.000 pentru pentru full stack developer. Chiar și cei fără prea multă experiență pot încasa 4.500 de lei lunar.

Inteligența artificială și criza globală au redus bugetele

Integrarea Inteligenței Artificiale în domeniul IT a facilitat reducerea cu aproape 20% a bugetelor pentru salarii. Acest lucru se întâmplă și la nivel internaţional. Tendinţa este confirmată de multe studii. În România, companiile din IT integrează rapid cele mai noi tehnologii, mai ales dacă acestea le pot aduce economii. Și criza economică globală poate fi de vină în stagnarea domeniului IT. Bugetele au scăzut în ultimii doi ani.

Momentan, sectorul IT din România reprezintă 8% din Produsul Intern Brut (PIB). Este unul dintre sectoarele cu cea mai mare valoare adăugată din ţara noastră.

Salariul minim în România a crescut, de la 1 iulie 2024, la 3.700 lei brut. În consecință, angajații și-au crescut foarte mult așteptările salariale și toate companiile au fost, astfel, obligate să opereze o mărire a retribuțiilor.