Angajații IT din România, cei mai bine plătiți din Europa Centrală și de Est. Studiu

Harta salariilor din Europa este dominată și în acest an, 2022, de sectorul IT care continuă să fie un motor de dezvoltare economică. Un studiu realizat de Codecool analizează salariile oferite pe piața muncii și costurile vieții de zi cu zi, în statele europene. Analiza și-a propus să identifice salariile anuale ale programatorilor de nivel junior, middle și senior din 29 de țări din Europa.

Veniturile încasate sunt ajustate cu indicele de nivel de trai pentru anul 2022 din fiecare țară, clasamentul fiind stabilit în baza acestei dinamici. Acest indice permite o radiografie mai clară asupra salariilor din fiecare stat analizat, raportat la costurile vieții de zi cu zi, prețurile alimentelor, a utilităților și serviciilor.

În context european, salariile din România rămân și în acest an sub nivelul celor din țările dezvoltate. Dar, având în vedere costurile de trai mai reduse, acestea au o putere de cumpărare mai mare decât în alte state.

Diferențele dintre salariile din țările dezvoltate, din zona de vest, și cele din Europa Centrală și de Est sunt în continuare semnificative. Puse în contextul nivelului de trai, țările cu un index mai mic ajung să ofere o putere mai mare de cumpărare. Cu alte cuvinte se pot face mai multe achiziții din salariul câștigat.

România, pe primul loc în regiune

Conform cercetării, în România, un programator fără experiență, câștigă un salariu net anual estimat la 11.300 euro. Țara noastră se plasează pe locul 25 în topul salariilor, în fața Poloniei, Ungariei, Bulgariei sau Lituaniei. În topul salarilor ajustate cu indicele nivelului de trai, România ocupă poziția 16, surclasând veniturile din țări ca Irlanda, Cehia, Grecia.

Raportat la țările dezvoltate, cum este Belgia, salariile ajustate ale programatorilor juniori din țara noastră sunt de două ori mai mici. Pe de altă parte, România își menține avansul față de țările din regiune.

Studiul arată că salariul unui programator începător din România este mai mare cu 25% decât cel al unui programator din Polonia sau Croația, și cu peste 15% mai mare decât cele încasate în Bulgaria și Grecia.

„Codecool este prezentă la nivel european, pe lângă România, activăm cu succes și în Ungaria, Polonia și Austria, unde oferim aceeași garanție de job absolvenților școlii. Diferențele de salarii dintre țările din Europa nu au descurajat extinderea pe aceste piețe, care sunt în continuă dezvoltare și au nevoie de forță de muncă bine pregătită”, a declarat Claudia Tamași, Country Manager Codecool România.

Elveția și Marea Britanie plătesc cele mai mari salarii

Cele mai mari salarii din industria IT din Europa sunt în Elveția, Marea Britanie și Belgia. În cazul Elveției, salariul unui programator junior poate începe de la 62.000 euro pe an. Un programator cu expertiză medie poate încasa 119.000 euro anual, iar un senior cu peste 5 ani experiență poate ajunge la 195.000 euro pe an. De menționat că din cauza nivelului Elveția cade pe locul trei din perspectiva salariilor ajustate la nivelul de trai.

Drept urmare, Marea Britanie urcă pe prima poziție, urmată de Belgia în topul salariilor programatorilor, ajustate la nivelul de trai din 2022.

Sursele accesate în cadrul studiului Codecool sunt: date salariale – Salary Explorer, Glassdoor, PayScale; indice nivel de trai: Numbeo.

Situația industriei IT din România

Industria IT de software și servicii a înregistrat, în ultimii ani, cea mai ridicată rată de creștere a numărului de angajați (11%), comparativ cu alte ramuri din România. Cel mai recent raport ANIS privind impactul industriei IT în economia României arată că peste 135.000 de persoane lucrează în acest domeniu. Conform documentului, fiecare 10 angajați din IT susțin alte 10,5 locuri de muncă din economia națională, prin impactul direct și indirect.

În același timp, se pierd sume importante, dacă ne gândim la deficitul anul estimat la peste 15.000 de specialiști. Pentru cei interesați de o carieră în IT, deficitul se traduce în oportunități deoarece companiile au nevoie de programatori. Iar cei care fac pasul către acest domeniu au toate șansele să profite de trendul ascendent.

„Domeniul IT te primește cu brațele deschise fie că ai 18 ani și îți începi acum cariera, sau ai 40+ și ai decis că vrei să faci o schimbare. Cursurile noastre se remarcă prin garanția unui job de programator junior, cu un salariu anual brut de 16.700 – 20.900 euro, o valoare care depășește nivelul mediu și demonstrează că tehnologiile învățate, experiența practică dobândită în școală, soft skill-urile și trainingul pe zona de HR fac diferenta atunci când codecoolerii își negociază salariul cu companiile partenere”, a mai spus Claudia Tamași de la Codecool Romania.

Industria IT s-a afirmat deja ca un important motor de creștere la nivel național, recunoscut pe piața muncii pentru salariile atractive și numărul mare de posturi pe care candidații le pot accesa.