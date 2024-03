Economie Piața imobiliară. Prețul locuințelor în Europa. Pe ce loc se află Bucureștiul







Bucureşti se află în topul oraşelelor europene cu cele mai scăzute preţuri ale locuinţelor şi cu cele mai multe posibilități de achiziționare a acestora, arată cea mai recentă analiză imobiliară, realizată de Cushman & Wakefield Echinox.

Pe baza datelor publice privind preţul mediu solicitat pentru un apartament de 70 de metri pătraţi în Europa, nivelul de accesibilitate al achiziţionării unui astfel de apartament în Bucureşti este printre cele mai ridicate atât la nivel naţional, cât şi european, fiind necesare 96,2 salarii medii nete lunare, a transmis compania imobiliară mai sus amintită, care a realizat studiul privind posibilitățile de achiziție ale locuințelor din Europa, citat de Agerpres.

București, în topul orașelor cu locuințe ieftine

Un grad mai ridicat de accesibilitate pen este înregistrat în Bruxelles şi Sofia (84,2 şi 94,3 salarii medii nete din oraşele respective) dintre marile oraşe şi capitale europene, conform sursei citate. În schimb, în Londra, Munchen, Paris sau Zurich, unde preţurile medii pe metrul pătrat util pot depăşi sau chiar depăşesc 10.000 de euro (Paris) sau chiar 16.000 de euro (Zurich), fiind necesare în anumite cazuri mai mult de 200 salarii medii nete din respectivele locaţii, un nivel mai mult decât dublu comparativ cu cel din Bucureşti.

Studiul realizat de Cushman & Wakefield Echinox arată faptul că, în capitala României oferă preţuri rezidenţiale avantajoase şi raportat la regiune, un grad scăzut de accesibilitate fiind observat în Praga (oraş cu preţuri medii solicitate ce depăşesc în medie 4.700 euro/ mp util şi unde sunt necesare 196,7 salarii medii nete pentru un astfel de apartament), Bratislava (171,5 salarii), Varşovia (165,3), Belgrad (161), Cluj - Napoca (158,2) sau Budapesta (150).

Orașele din România cu cele mai mari prețuri la locuințe

Preţurile proprietăţilor rezidenţiale din România au înregistrat creşteri importante în ultimul an în oraşe precum Cluj - Napoca, Braşov, Oradea, Iaşi sau Craiova. În București, prețurile au stagnat în ultimele 12 - 24 de luni, perioadă în care preţurile solicitate au crescut cu un nivel mult sub rata inflaţiei aferente şi a majorărilor semnificative ale costurilor de construcţie. De asemenea, după un prim semestru al anului precedent, în care numărul tranzacţiilor cu unităţi locative a scăzut semnificativ pe fondul dobânzilor ridicate la creditele ipotecare, am asistat la o relansare evidentă în a doua jumătate a lui 2023 şi în primele luni ale anului curent, arată analiza citată.