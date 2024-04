Sport Petrolul are un nou antrenor după umilința cu FC Voluntari







Petrolul a fost umilită de FC Voluntari în etapa a 3-a din playoff, cu scorul de 0-4. Partida de la Ploiești a reprezentat ultimul meci al „lupilor” cu Florin Stîngă antrenor.

Laszlo Balint va fi noul antrenor de la Petrolul! Oficialii de pe „Ilie Oană” s-au enervat la culme după meciul cu FC Voluntari și au decis să schimbe tehnicianul echipei. Înfrângerea la scor contra ilfovenilor i-a fost fatală lui Florin Stângă, cel pe care șefii l-au pus ca interimar, în locul lui Florin Pîrvu.

Potrivit informațiilor, conducerea echipei din Ploiești s-a înțeles cu Laszlo Balint. El a mai antrenat în două rânduri la UTA Arad, pe care a și promovat-o, și la CSU Craiova. Balint este liber de contract din aprilie 2023.

Petrolul are acum 22 de puncte și pot încheia etapa la doar două puncte deasupra pozițiilor de baraj, în cazul în care Poli Iași se va impune cu FCU Craiova. Acesta va lucra din nou cu Marian Copilu, care este președintele „lupilor galbeni”. Cei doi au mai colaborat și la Universitatea Craiova.

În cariera sa, Laszlo Balint le-a mai pregătit pe: Unirea Tărlungeni, Academica Clinceni, ASA Târgu Mureș, Csikszereda, Sportul Snagov, Metaloglobus, UTA Arad și Universitatea Craiova.

Ce a declarat Florin Stîngă după 0-4 cu FC Voluntari

În pofida configurației clasamentului și a manierei în care a pierdut Petrolul astăzi, Florin Stîngă nu vrea să audă despre calcule privind salvarea de la retrogradare.

„A fost o seară neagră pentru noi, nu ne-a ieșit nimic, ne-am dezamăgit suporterii. O seară pe care trebuie să o uităm cât mai repede. I-am încurajat pe jucători la pauză, le-am spus că am încredere că putem întoarce rezultatul, dar după golul 4 nu am putut reveni, ne-a scăzut de tot încrederea. Am încredere totală în jucătorii mei, dar astăzi nu ne-a ieșit nimic. Aș vrea să le cer scuze suporterilor pentru momentele urâte pe care le-au trăit. Nu merită asta, suntem conștienți. Sperăm ca la următoarele meciuri să ne luăm revanșa și să le aducem bucurii”, a spus Stîngă.

Petrolul nu este în situația de a avea vreo 7 puncte de recuperat. Nu, deocamdată suntem deasupra liniei. Normal că nu sunt liniștit, sunt probleme, dar văd că tot insistăm că Petrolul are probleme. Păi, ce să spună Botoșaniul sau Dinamo dacă Petrolul are probleme? Lupta este strânsă, la fel era și când am preluat eu echipa”, a spus el, potrivit gsp.ro.