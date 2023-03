Petre Daea susține că prețurile alimentelor vor scădea. Informațiile ministrului, din reclamele TV

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a declarat că preţurile produselor alimentare „s-au liniştit” şi vor continua să scadă. El a dat ca exemplu, reclamele de la posturile de televiziune în care marketurile anunță, periodic, reduceri de preț la anumite produse.

„Eu spun că preţurile s-au liniştit, o parte din ele au scăzut. Dumneavoastră la televizor daţi în fiecare seară şi iată că aseară era la un post de televiziune, nu spun la care şi nici nu spun care supermarket a anunţat, că s-au făcut reduceri de preţuri, iar dumneavoastră aţi făcut această publicitate şi bine că aţi făcut-o, ca să ştie oamenii. Iată un semnal bun şi din acest punct de vedere am siguranţa că şi celelalte preţuri vor avea acelaşi comportament de scădere la produsele care sunt acum pe piaţă”, a declarat Petre Daea.

Ministrul a comentat în legătură cu preţurile ridicate ale legumelor, așa numite trufandale, din pieţele româneşti. Petre Daea a spus că are mai mult decât o părere, pe acest subiect, vorbind despre o explicație și despre o îngrijorare.

„Sigur că am o părere, am şi o explicaţie în acelaşi timp, am şi o îngrijorare vizavi de cele spuse dumneavoastră, cum fiecare dintre noi o are. Eu spun aşa: în momentul în care apar trufandalele şi oferta este mică pe piaţă şi este dorinţa de câştig – uneori este o dorinţă legitimă având în vedere faptul că se obţin cu efort aceste produse în momentele în care temperatura este asigurată artificial şi costurile sunt ridicate – este normal să fie un preţ, dar unul al respectului faţă de muncă şi să nu ne lăcomim cu preţurile în pieţe gândindu-ne că vom câştiga. Le-am spus şi producătorilor, cum de altminteri îi asigur şi pe consumatori, că de aceea facem aceste târguri tocmai pentru a se realiza schimbul de marfă şi pentru a genera acest interes spre produsele româneşti, în aşa fel încât să ne asigurăm consumul zilnic şi să mărim interesul fermierilor pentru a cultiva culturile respective”, a explicat ministrul Agriculturii.

Petre Daea vorbește despre speculă

Pe de altă parte, deși pliantele de reduceri și reclamele TV indică scăderi de prețuri la raft, Petre Daea admite că sunt și speculanți pe piața de alimente. El dă ca exemplu prețul la ceapă, despre care spune că a crescut nejustificat. Dar, totodată, subliniază că acest lucru nu se întâmplă la toate produsele agro-alimentare. Mai mult, Petre Daea are și un îndemn pentru cei ce intenționează să mărească prețurile la alimente.

„Uneori există din nefericire şi această situaţie, dar lucrurile acestea se aşază cu noi, prin noi şi cu reguli bine stabilite. Ministerul Agriculturii şi statul român dau subvenţii pentru agricultura României, pentru a menţine în stare de funcţionare din punct de vedere al confortului financiar pentru fermieri, în aşa fel încât să producem în ţară şi să producem tot timpul şi fără întrerupere şi să valorificăm întreaga producţie pe care o obţinem. Sunt preţuri în respect faţă de muncă.

E adevărat că acum este un sortiment, este această ceapă, dar nu trebuie să ne învârtim în jurul cepei şi să absolutizăm că preţurile au luat-o razna. E adevărat că au speculat un moment şi am spus foarte clar: nu trebuie să speculaţi acest moment. Noi suntem legaţi acum de toate informaţiile de pe planetă şi dacă într-o parte se spune că au crescut preţurile, iată că unii se gândesc, că dacă au crescut acolo, de ce să nu crească şi aici”, a mai subliniat şeful de la Agricultură.

Apel la susținerea producătorilor români

Petre Daea face un apel la români să cumpere produse românești, din piețe, deși Ministerul Agriculturii nu are reglementări care să-i permită unui cumpărător să aleagă. De cele mai multe ori, mai ales în piețele alimentare, eticheta pusă de comercianți este singura care indică faptul că un produs este de proveniență românească.

„Aş face apel prin intermediul dumneavoastră către toţi românii: unde văd un produs românesc să se ducă să îl cumpere şi uite aşa întărim legătura între cumpărătorul şi producătorul român şi de aici creşterea producţiei, o ofertă mai mare şi un preţ mai mic în condiţiile în care valorificăm rapid şi pot să câştige în aşa fel încât să-şi reia ciclu de producţie(…) Pe aceşti producători de hrană eu îi iubesc şi trebuie să-i iubim şi în acelaşi timp să-i şi ajutăm, cumpărând de la ei şi mâncând produsele româneşti, chiar dacă mâncăm mai puţin, merită să mâncăm de la ei, merită să fim alimentaţi cu produse bune pe care le avem în România şi merită să ajutăm semenii noştri care o duc greu şi fac cu mare greutate produsele pe care le vedem şi care sunt extrem de gustoase”, a mai spus Daea.

Mai mult, în piețe ajung, de regulă, intermediarii, iar nu fermierii. Astfel că îndemnul lui Daea nu duce neapărat la strângerea legăturilor dintre cumpărători și producătorii români ci, de regulă, între cumpărători și speculanții intermediari.