Scamatoriile lui Petre Daea. Gestul făcut chiar de vizita Papei Francisc

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a declarat că a oprit grindina în zilele în care Papa Francisc a vizitat România.





Întrebat cum funcţionează sistemul antigrindină în condiţiile în care se înregistrează fenomene meteo extreme, ministrul Agriculturii a precizat că până în prezent au fost lansate în jur de 1.000 de rachete, dar a susţinut că ne aflăm într-o situaţie extrem de delicată pentru că în anii trecuţi nu s-a înregistrat lansarea unui număr atât de mare de rachete - 75 într-o singură zi.

„Sistemul antigrindină a dat aproximativ 1.000 de rachete până la această dată. Stăm cu ochii pe aceste puncte de lansare. Este o situaţie extrem de delicată. Nu am avut în anii trecuţi o zi în care să lansăm 75 de rachete de la un punct de comandă. Sâmbătă am fost la Ploieşti, la centrul de comandă, unde specialiştii lansaseră 75 de rachete, pentru a face faţă situaţiei cu care s-au întâlnit în ziua respectivă. Lucrăm şi acţionăm ca să ţinem cât putem sub control aceste fenomene.”, a subliniat şeful MADR, conform Realitatea.

Întrebat dacă el a oprit grindina pentru Papa Francisc, Daea a răspuns zâmbind: „Da. Da“.

Soarta lui Petre Daea la conducerea Ministerului Agriculturii este incertă. Noua conducere a PSD va decide dacă ministrul rămâne sau nu în fruntea instituției, în condițiile în care demnitarul este una dintre persoanele cele mai apropiate de Liviu Dragnea.

Din câte se pare, Petre Daea s-ar fi îndepărtat de normele impuse în programul de guvernare, documentul fiind susținut în prezent doar cu ajutorul Parlamentului.

Paul Stănescu, noul președinte executiv al PSD, este cel care va supune analizei mandatul lui Petre Daea, urmând ca evenimentul să se desfășoare în cadrul unei ședințe de partid. Ministrul Agriculturii ar putea fi înlocuit miercuri sau joi, după această reuniune din interiorul PSD. Cel care ar putea să preia portofoliul de la MADR ar fi actualul președinte al Comisiei pentru agricultură, Alexandru Stănescu, fratele fostului vicepremier.

