Alertă alimentară! Cantitate uriașă de pește expirat, într-o piață din Timișoara

Inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au găsit o cantitate semnificativă de pește expirat de câteva luni într-o piață din Timișoara, potrivit ziarului Sursa de Vest.





Este vorba despre Piața700, acolo unde inspectorii nu doar că au găsit o cantitate semnificativă de pește congelat și expirat, ci și pești vii, care erau ținuți în condiții cât se poate de mizere, în bazine cu apă plină de sânge

„Situații inacceptabile și măsuri în consecință. Un magazin dintr-o piață din centrul Timișoarei vindea pești în condițiile pe care le vedeți”, a precizat directorul regional al CRPC Timişoara, Sorin Susanu, pe pagina de Facebook.

„În baza tematicii, la fel ca în fiecare an în preajma Sărbătorilor Pascale, verificăm tot ceea ce înseamnă agenţi economici care comercializează peşte. Din păcate, astăzi, la unul dintre ei am găsit situaţii care, din punctul nostru de vedere, pun în pericol sănătatea consumatorilor. Am găsit zeci de kilograme de peşte neetichetat, fără documente de proveninţă sau, cel mai grav, cu termenul de valabilitate expirat de câteva luni”, a declarat Sorin Susanu, pentru Sursa de Vest.

Toată cantitatea de pește pe care inspectorii OPC au găsit-o în situații nefavorabile a fost indisponibilizată și urmează să fie aplicată și o amendă. Mai ales că, au fost găsite și vitrine frigorifice ruginite și deteriorate. Operatorul chimic riscă în momentul de față o amendă care poate să ajungă până la 30.000 lei.

