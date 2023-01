Peste două treimi dintre britanici doresc un referendum pentru revenirea în UE. „Decizia de a părăsi blocul a fost greșită”

Potrivit unui sondaj publicat în presa britanică, 54% dintre respondenți, față de 46% anul trecut, consideră că părăsirea UE a fost o decizie proastă. Reamintim că Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană în urmă cu doi ani cu speranţa că Brexit-ul va permite economiei lor să revină la performanțele de altă dată, dar, se pare, că nu s-a întâmplat aşa. Dezamăgiți de viaţa tot mai grea cu care se confruntă cetățenii din Regat, conform sondajului, cer un referendum pentru revenirea în UE.

O cifră în progresie clară, deoarece același sondaj fusese efectuat anul trecut, în aceeași perioadă, iar puțin mai mult de jumătate (55%) dintre cei chestionați își doreau deja un nou referendum.

Acest punct de vedere provine din credința larg răspândită că economia Regatului Unit și puterea globală au fost afectate de decizia de referință de a ieși din UE. Astfel, 22% dintre respondenți solicită un referendum în următorii cinci ani, 24% în șase-zece ani și doar 4% îl preconizează în douăzeci de ani. Prin comparație, ponderea britanicilor care refuză un nou referendum Brexit a scăzut de la 32% la 24% într-un an.

Someone tell Keir Starmer!! Two-thirds of Britons now support future referendum on rejoining the EU after Brexit https://t.co/xRDJFL2UhX

— Matthew Wright (@Matthew_Wright) January 1, 2023