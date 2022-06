Peste 150.000 de oameni au participat la cea de-a doua ediție a Festivalului SAGA

Organizatorii SAGA Festival au remis un comunicat în care anunță când va avea loc următoarea ediție a festivalului.

Spectatori din 85 de țări au fost prezenți în weekend la SAGA și s-au distrat alături de artiștii lor preferați.

Marshmello, Salvatore Ganacci, Tiesto, DJ Snake, Afrojack, Deadmau5, Timmy Trumpet, Fedde Le Grand, Black Coffee, Fisher, Meduza, Oxia, Hot Since 82 și Sickick sunt doar câțiva dintre artiștii care au urcat pe scenele SAGA și au încântat publicul cu show-urile speciale.

Purle Disco Machine, Acraze, Camelphat, Da Tweekaz, Honey Dijon, Dom Dolla, John Summit și Riton au venit pentru prima dată în România.

Celebrii artiști și DJ din România, precum Guess Who, Spike, Mitză, CTC, Dutu Persic, Sandy Rivera, Christian Thomson și mulți alții au fost prezenți pe scena sustenabilă Switch, by Reciclad`OR!

Reciclad`OR, partener sustenabil al festivalului a dezvoltat împreună cu partenerii Rematholding, Romwaste, Let`s Do It!Romania!, WWF – SAGA GOES GREEN a festivalului și la acestă ediție.

SAGA Festival, tot pe Arena Națională pentru următorii cinci ani

Imediat după finalul festivalului au fost anunțate zilele pentru SAGA 2023: 23-25 iunie!

”Le mulțumim tuturor participanților care au fost alături de noi în aceste 3 zile, am fost sincer copleșit de numărul lor mare. Acest lucru ne motivează și mai mult pentru a aduce o nouă ediție extraordinară în 2023”, a spus Allan Hardenberg, CEO ALDA, organizatorul evenimentului.

Peste 5.000 de oameni au lucrat la o scenă record

Pentru buna desfășurare e evenimentului de pe Arena Națională s-a construit o scenă uriașă cu 40 de metri înălțime și o deschidere de 150 de metri. În premieră în România, scena a avut 1.500 de metri pătraţi de leduri de 4.8 mm pixel pitch şi rezoluţie 4k, lumini statice şi inteligente. Peste 90 de tiruri cu echipamente au sosit din Olanda, Germania, Belgia, Polonia şi Ungaria, iar zilnic aproape 5.000 de oameni au lucrat pentru realizarea unui eveniment unic în România, pe care festivalieri din 85 de ţări îl așteptau cu nerăbdare. Peste 1.000 de tone de schele şi grile, 200 kilometri de cabluri şi peste 800 boxe sunt doar câteva dintre elementele care au compus cea de-a doua ediţie SAGA. Ne vedem la următoarea ediție SAGA 2023, pe Arena Națională!