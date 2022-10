Peste 10.000 de carduri sociale sunt blocate. Ce mare greșeală au făcut deținătorii

Este o datorie a beneficiarului să înțeleagă că ele au fost date pentru a sprijini populația și pentru a nu face comerț cu ele”, a precizat atunci Marcel Boloș. Cu toate acestea există și cazuri în care oamenii acuză că au folosit cardurile în scopurile premise de lege și cu toate acestea s-au trezit cu ele blocate. Un astfel de caz a fost semnalat pe o pagină de socializare.

Zeci de mii de carduri sociale sau fost blocate. Ce greșeală au făcut persoanele în cauză

”Bună seara… mama mea are cardul social blocat… cum și către cine adresez o cerere de deblocare? Știu că a cumpărat detergenți și o punguță de mâncare pentru un câine și dacă nu ma înșel sora i-a plătit o factură de lumină… are o pensie de 846 +113 lei. Vă mulțumesc frumos…”, scrie fiica unei beneficiare pe un grup de Facebook. Reacțiile internauților la postarea femeii au variat de la indignate la ironice. Dacă unii dintre internauți au învinovățit guvernul, magazinele, casiera, etc, alții iau explicat că pur și simplu cardul a fost blocat pentru că produsele achiziționate nu se încadrează în lista celor pentru care sunt acordate aceste ajutoare.

Ce au dreptul să cumpere persoanele care au primit acest sprijin material din partea Guvernului

Beneficiarii ajutorului guvernamental pot cumpăra din acești bani ulei, făină, zahăr, legume, carne, lactate, etc cu condiția ca produsele achiziționate să se încadreze în categoria celor alimentare așa cum este prevăzut de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Tichetele sociale pe care le primesc românii cu venituri mici de la stat sunt dedicate procurării de alimente. Lista cu beneficiarii cardurilor este actualizată lunar la Ministerul Muncii tocmai pentru încercarea de preîntâmpinare a fraudelor