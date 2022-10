Kim Jong Un, apariție șocantă. Ținuta sa a stârnit valuri de reacții pe rețelele de socializare

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a devenit recent subiect de prima pagină a ziarelor pentru comportamentul său extrem de agresiv, în urma unei serii de teste de rachete neplanificate, însă utilizatorii rețelelor de socializare au fost intrigați săptămâna aceasta de un alt motiv – ținuta sa.

Kim s-a abătut de la ținuta sa neagră obișnuită și a îmbrăcat o tunică albă și o pălărie în stil safari în timp ce urmărea exerciții militare într-o locație nedezvăluită din Coreea de Nord săptămâna trecută, deși imaginile nu au apărut până luni.

Utilizatorii rețelelor de socializare s-au grăbit să comenteze schimbarea sa vestimentară, unii comparându-l pe liderul turbulent cu simboluri ale culturii pop.

Un utilizator Twitter a postat un GIF cu Richard Attenborough din filmul „Jurassic Park” din 1993, în care acesta purta o cămașă albă și o pălărie kaki.

Clipul a fost asociat cu citatul: „Bine ați venit în Jurassic Park”.

Un alt utilizator Twitter a postat o imagine cu Diane Keaton din filmul „Something’s Gotta Gotta Give” din 2003, unde și ea era purta un top alb și o pălărie albă. Fotografia a fost postată alături de una a lui Kim, cu un tweet cu textul: „Kim Jong Un: „Pictograma bunicii de pe litoral”.

Purtând o cămașă albă vaporoasă cu nasturi și pantaloni negri într-o ocazie și o cămașă albă și o pălărie safari în alta, Kim este îmbrăcat pentru a agresa, potrivit lui Bruce Klingner, cercetător senior al Heritage Foundation pentru Asia de Nord-Est.

Și în timp ce Kim arată mai degrabă ca un chelner de catering nelalocul lui, angajat să servească un cocktail de creveți la a doua nuntă a unui văr enervant, o schimbare de modă, cum ar fi obținerea unui breton după ce a fost părăsit, ar putea fi interpretată ca un semn că ceva nu este în regulă. La urma urmei, merită remarcat faptul că a crescut numărul de scandaluri cu săbii ale lui Kim.

„Ar putea fi vorba de încercarea de a determina SUA să se întoarcă la masa negocierilor într-un mod mai supus”, a adăugat Klingner. „Poate că acum, chiar dacă spun că nu vor niciun fel de dialog, ar fi dispuși să accepte oferte din partea Statelor Unite”.

BREAKING: North Korea releases first images of various missile tests conducted between Sept. 25 and Oct. 9 and guided by Kim Jong Un pic.twitter.com/NCxL8NRdsW

— NK NEWS (@nknewsorg) October 9, 2022