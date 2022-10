Nu introduce numărul de telefon pe Facebook. Riscul este uriaș. „Poate fi folosit pentru a-ți fura identitatea”

Internauții trebuie să își protejeze datele personale și să nu își bage numărul de telefon pe Facebook sau pe alte aplicații asemănătoare. Specialiștii au declarat că hackerii pot obține numeroase informații importante de pe Facebook sau chiar să îți fure identitatea.

Utilizatorii care au activă opțiunea who can look me up by phone (cine mă poate găsi cu telefonul) pe Facebook permit ca numărul să fie public. Toată lumea are acces la numărul tău de telefon, iar hackerii îl pot fura.

Setarea pentru numărul de telefon pe Facebook e implicit pusă pe modul public. Cu un singur click poți schimba asta. Dacă vrei să îți ascunzi numărul de telefon, dar tot îl vrei afișat pe profil, trebuie să accesezi săgeata din colțul dreapta sus al paginii de profil. De aici, alege opțiunea de Setări din meniu. Apasă pe General, după care pe Contact. De aici, poți verifica dacă numărul tău de telefon e public.

Ștergerea numărului de telefon de pe Facebook

Dacă e public, poți limita numărul persoanelor care au acces la el. Pentru acest lucru, trebuie să accesezi Privacy din meniu, din partea stângă a paginii. În plus, poți schimba opțiunea Who can look you up by phone number.

Specialiștii recomandă și câteva aplicații de securitate, în cazul în care ai numărul de telefon pe Facebook. „Dacă ajunge în mâinile greșite, numărul tău de telefon poate fi folosit pentru a-ți fura identitatea. Și pentru a prelua controlul asupra aproape oricărui cont online pe care îl ai,” a declarat Veronica Miller, expert în securitatea cibernetică din cadrul VPNOverview.

Pe anumite platforme, precum WhoEasy, Whitepages și Fast People Search, hackerii pot doar să introducă numărul de telefon pentru a afla datele tale personale. În câteva secunde, ei pot să găsească adresa, cazierul și chiar și numele membrilor din familia ta sau adresele lor, potrivit Reader’s Digest.