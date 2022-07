Cum poți afla rapid cine sună cu număr ascuns

Apelurile pe care le primim de la persoane pe care nu le avem trecute în agenda telefonului nu sunt plăcute. Toată lumea a fost sunată măcar de câteva ori cu număr ascuns în momente nepotrivite și nu a știut cine este responsabil pentru asta. Specialiștii au explicat modalitățile prin care poți să descoperi.

O modalitate de a identifica cine te sună cu număr ascuns este să apelezi la furnizorul de telefonie mobilă. Operatorii de telefonie mobilă dețin mai multe informații importante. După ce descoperi cine este, poți să blochezi persoana.

O altă modalitate prin care poți să descoperi cine te sună cu număr ascuns este să îți instalezi o aplicație specială, printre care TrapCall, disponibilă atât pentru dispozitivele iOS, cât și pentru Android. Cu ajutorul acestei aplicații pot să identifici cine te sună și poți să blochezi apelurile de tip SPAM.

Cum poți afla cine sună cu număr ascuns

O altă aplicație este Truecaller și are funcția de chat. Dacă ai un dispozitiv cu sistem de operare iOS, poți să blochezi automat numerele care nu se află în lista ta de contacte. Tot ce trebuie să faci este să intrii în Setările telefonului, apoi să accesezi funcția „Silence Unknown Callers” și să o activezi.

Utilizatorii cu sistem de operare Android, trebuie să acceseze Setările telefonului, apoi să activeze opțiunea „Blochează apeluri anonime”.

Există și alte metode prin care poți afla cine te sună cu număr privat. O altă aplicație care te poate ajuta este VoiceIp. Apelurile pot fi „deviate” către VoiceIP, în felul următoar: Always Forward (Deviaţi toate apelurile), Forward when busy (Deviaţi când respingeţi apelul), Forward when unanswered (Deviaţi când nu răspundeţi) sau Forward when unreachable (Deviaţi când nu vă aflaţi în aria de acoperire).

Specialiștii mai spun că poți afla cine este persoana care te sună cu număr ascuns și cu ajutorul codurilor.

*#30# – este codul pentru a afla numărul de pe care ești cu sunat cu identitate ascunsă.

#31# – este codul pe care îl folosești atunci când vrei să suni pe cineva cu număr ascuns.