Pescobar, amor cu angajata. Plăcerea, înaintea afacerilor

Paul Nicolau, zis Pescobar, a recunoscut că a făcut amor cu o angajată de la restaurantul „Taverna Racilor”. Multă vreme s-a zvonit că s-a iubit cu managera localului, Larisa, dar realitatea a fost alta. El și Larisa s-au prefăcut că au o relație doar de marketing. Acesta și-a satisfăcut plăcerile carnale cu o altă salariată, care nu mai lucrează acolo.

Paul Nicolau a povestit că el și angajata lui au fost doar „prieteni cu beneficii” și că fluturașii dintre ei au trecut repede. Lui i-ar fi plăcut să aibă sentimente, dar n-a reușit.

„Reporter: Ai avut cumva relații cu vreo angajată de la tine de la Tavernă? Paul Nicolau: Dacă am avut relații? Da, am avut relații. Reporter: Deci ai fost cu o angajată de a ta? Paul Nicolau: Să zicem da. Friend with benefits am fost. Că tot relație se numește, nu? Reporter: Dar știi că la un moment dat există posibilitatea să intervină sentimente. Paul Nicolau: Foarte bine că intervin sentimente. E mai plăcut dacă intervin sentimente. Fără sentimente e așa, nu e treabă . Reporter: Ea mai lucrează acolo acum? Paul Nicolau: Nu”.

Pescobar, spionat de dușmani

Patronul restaurantului a mai povestit că are mulți dușmani și că aceștia au încercat să-i facă rău. O altă problemă a lui Paul Nicolau este că există patroni de restaurante care îl copiază. Cu toate astea, el consideră că sunt penibi și că nu au valoarea originalului. „Stres zero”, cum spunea milionarul în filmările sale.

„De la alte restaurante îmi trimit la interviuri. Da, îmi trimit oameni de la ei la interviuri, mai mult să mă chestioneze ei pe mine. Și mă trezesc cu unu din astă la interviu, care îmi pune el mai multe întrebări.

Dar Fish Door cum merge, dar câți abonați ai, dar cu cine trimiți, dar ce faci, din astea. Păi ce ai făcută mă? Dar ne prindem și noi și le spun să se ducă înapoi de unde au venit. Spune-i șefului tău că îl salut. Nu dau nume că nu e frumos, dar se întâmplă, asta e.

Ne copiază alte restaurante. De exemplu, doar eu dădeam mâncare în tigăi din astea, am eu tigăi din Valencia. Ei, acum mai toată lumea care vinde pește sau fructe de mare le dă în aceleași tigăi. E un curent așa.

Eu nu îi copiez cu nimic, nu am cu ce. Eu am fost în toată lumea asta, pentru a învăța, pentru a acumula experiență, pentru a implementa. Dar nu e rău să te copieze lumea, că și ei contribuie la creșterea consumului de pește și fructe de mare. Eu nu mă supăr, că oricum sunt penibili, nu am de ce să mă supăr. Copia nu are valoare”, a mai spus Paul pentru Cancan.