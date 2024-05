Monden „Perversu de pe Târgu Ocna” a amenințat-o pe Roxana Țuțu: „Dacă te mai atingi de mine, te omor”







„Perversu” de pe Târgu Ocna a participat la Gala RXF. Acesta s-a luptat cu două influencerițe, pe care le-a învins cu brutalitate, Bettyshor și Roxana Țuțu. Bettyshor este luptătoare amatoare de MMA, cunoscută pe numele real Beatrice Ungureanu. Roxana Tutu este cunoscută pentru emisiunile matrimoniale dar și ca fostă concurentă la „Casa iubirii”.

„Perversu” de pe Târgu Ocna a amenințat-o pe Roxana Țuțu

Lupta din gala RXF dintre „Perversu” de pe Târgu Ocna și Roxana Țuțu și Bettyshor a fost, de-a dreptul, spectaculoasă, dar și foarte dură. Dar ce este și mai șocant a fost că în timpul luptei „Perversu” a amenințat-o pe Roxana, într-un moment în care încerca să-și mai tragă răsuflarea. Cele două fete au rezistat pentru cinci minute împotriva perversului de pe Târgu Ocna, care le-a lovit crunt.

„Dacă te mai atingi de mine, te omor!”, a amenințat „Perversu” de pe Târgu Ocna.

Doar că Roxana nu a ținut cont de amenințare. Iar Bettyshor a dezvăluit ce a însemnat, de fapt, în această luptă puțin nedreaptă ținând cont că a luptat cu un bărbat.

„Am simțit că pot să fac asta, îmi place adrenalina! Îmi place să ies în evidență, să mă fac văzută. Mă antrenez cam de un an și jumătate. M-am bătut prima dată anul trecut, în februarie. Primul meci. Iar antrenamentele sunt intense înainte de meci. Nu am luat niciodată asta în joacă, deși știam că este un show. Nu am vrut un show ieftin, am pus suflet în ceea ce am făcut. Am vrut să mă văd bine, pe lângă asta, am fost conștientă că reprezint o academie, nu am vrut să fac pe nimeni de râs, nici pe mine…”, a explicat Bettyshor.

Roxana Țuțu nu a tinut cont de amenințare

Roxana Țuțu a declarat că se simte foarte rău, are dureri, mai ales la față. Aceasta mai spune că nu s-a dat bătută „indiferent de situație, eu nu am vrut să renunț”,

„Referitor la meci, eu și Bettyshor ne-am gândit, pe de o parte, că o să fim menajate, chiar dacă nu ne-am gândit că o să câștigăm, dar faptul că ne-am întâlnit acolo cu realitatea, care a fost urâtă… Noi am dat de frică, el a dat de frică, nu pot să spun decât că totul a fost real. Corpul nostru resimte asta, pe fețele noastre s-a văzut…

Acum mă simt mai rău ca a doua zi după meci. Se resimt din ce în ce mai tare loviturile, la față, cel puțin. N-am primit foarte multe, spre deosebire de Betty, dar ale pe care le-am primit au fost, presupun, cu toată forța. Mie îmi prinsese frica, oarecum, și a zis că se axează pe mine, îmi dă două-trei lovituri din tot sufletul, cu toată forța, cu speranța că nu mă mai ridic. Dar eu m-am ridicat de fiecare dată. Nu m-am dat bătută. Indiferent de situație, eu nu am vrut să renunț”, a spus Roxana Țuțu, pentru cancan.ro

Reacția organizatorilor RXF

Sebastian Vieru a reacționat după meciul dur dintre „Perversu” de pe Târgu Ocna și cele două influencerițe:

„Este un show în care ele au decis să participe. Nu este nimic deplasat ca un bărbat să lupte împotriva unor femei. E un show. E un trend mondial. Noi le-am propus acest lucru, ele au acceptat. Nu suntem singurii care au astfel de evenimente.Vom avea o gală în curând cu lupte unu la unu, bărbați – femei. E un trend mondial în acest sens”, a declarat Sebastian Vieru.