Ioan „Bombardierul” Pascu l-a învins pe Ovidiu Neveu în Gala Heroes 

Ioan „Bombardierul” Pascu l-a învins pe Ovidiu Neveu. Sala Polivalentă a fost aproape plină la ceea ce Gala Heroes a numit „Provocarea Secolului”. Cea mai controversată luptă a anului a ținut doar o rundă.

Ioan „Bombardierul” Pascul-a învins Ovidiu Neveu în Gala Heroes „Provocarea Secolului”, printr-o strangulare în prima rundă. Sala Polivalentă a fost aproape plină la ceea ce Heroes a numit „Provocarea Secolului”.

Ovidiu Neveu a obținut ce a dorit, o luptă cu Ioan „Bombardierul” Pascu. Cei doi au intrat în ring la 23:45 și au încercat să fure startul cu o serie de lovituri înainte de gong.

Ovidiu Neveu n-a rezistat în fața „Bombardierului”

Lupta propriu-zisă a avut accente comice. Neveu, cu capul înainte, a încercat să arunce lovituri disperate de dreapta. Pascu a stat la cutie și a ripostat doar când a fost cazul. „Bombardierul” a intrat într-un control la sol după două minute din prima rundă.

Victoria a venit imediat, prin strangulare. Ovidiu a făcut semn că renunță, dar Pascu n-a renunțat la priză. Arbitrul s-a străduit să îl îndepărteze.

„Să nu mă judecați! Am vrut să dau un exemplu și am făcut-o. Să nu mai provoace toți de pe stradă, de pe TikTok, sportivi profesioniști. Noi muncim o viață întreagă și vine unul de pe stradă să lupte cu mine?! Nu am nimic cu Neveu, dar m-a întărâtat. Am vrut să îi fiu maestru, să îl pun pe drumul cel bun”, a spus Ioan Pascu.

Ioan „Bombardierul” Pascu. Sursa foto: Facebook

Ioan „Bombarbierul” Pascu - Ovidiu Neveu, cea mai controversată luptă

Povestea luptei este inedită. Neveu, cu doar câteva lupte în RXF la activ, l-a provocat pe Pascu în iarna lui 2023. A fost refuzat în mai multe rânduri.

„Pentru mine, Neveu e un tiktoker, nu e luptător. Eu nu mă bat cu amatori, dar dacă nu se potolește poate fac o excepție pentru el ca să vadă toată lumea ce se întâmplă dacă provoci luptători profesioniști”, a explicat Ioan Pascu

În cele din urmă, cei doi au ajuns la un acord pentru o sesiune de sparring. Impresionat de calitățile lui Ovidiu, „Bombardierul” l-a luat cu el în Irlanda, acasă la McGregor.

Pascu a acuzat că ar fi furat una dintre centurile lui McGregor

Pascu a acuzat că Neveu, după o ieșire în oraș, ar fi furat una dintre centurile lui McGregor. Pentru a o recupera, a accepta înfruntarea în gala Heroes de astăzi, într-o Polivalentă aproape plină.

Întâlnirea de la cântarul oficial, când Pascu și Neveu au ajuns față în față, a produs un haos general. „Bombardierul” a adus o coroană de flori, o ironie macabră, apoi și-a lovit adversarul.

Toate meciurile din Gala Heroes „Provocarea Secolului”

1. Mihai Cernean vs Andrei Cernat

2. Sorin Gogu vs Mohamed Mehri

3. Dan Tudoran vs Alexandru Curcudel

4. Ana Balaș vs Codruța Meila

5. Mihai Iorga vs Mihai Ciompec

6. Iska Ismayilov vs Zoltan Segedi

7. Ion Grigore vs Alexandru Stoica

8. Radu Zarioiu vs Marian Matei

9. Cristian Iorga vs Lucian Dragomir

10. Pascu vs Neveu, potrivit gsp.ro.