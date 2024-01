Persoane cu dizabilități severe, fizice și psihice, primite în Aviația SUA

„Persoanele cu dizabilități țintite sunt acele dizabilități pe care guvernul federal, în calitate de politică, le-a identificat pentru o atenție specială în recrutare și angajare”, se menționează pe site-ul instituției.

„Acestea includ probleme de auz, vedere, lipsa extremităților, paralizie parțială, paralizie completă, epilepsie, dizabilități intelectuale severe, dizabilități psihice și nanism”.

Persoanele cu dizabilități severe ar putea fi angajate în aviația SUA

Inițiativa face parte din planul de „Diversitate și Incluziune” al aviației americane. Aici se subliniază că „diversitatea este esențială pentru îndeplinirea misiunii Administrației Federale de Aviație de a asigura călătorii sigure și eficiente în întreaga noastră țară și dincolo”.

Conform site-ului oficial, ghidurile agenției privind recrutarea pentru diversitate au fost revizuite ultima dată la 23 martie 2022.

Atenția publicului s-a concentrat asupra Administrației Federale de Aviație și industriei aeriene în ultima perioadă, în urma incidentului în care o ușă de siguranță a unui avion Boeing 737 Max 9 a cedat în timpul unui zbor al Alaska Airlines pe 5 ianuarie.

După acest incident, instituția a decis suspendarea tuturor avioanelor 737 MAX 9 și a inițiat o „inspecție amănunțită” și lucrări de întreținere.

După incident, cei de pe rețelele sociale și personalități publice au susținut că accentul pus de companiile aeriene și producătorii de avioane pe inițiativele de diversitate, echitate și incluziune (DEI) a afectat siguranța zborului.

„Vrei să călătorești cu un avion în care s-a acordat prioritate angajărilor DEI în detrimentul siguranței tale?”, a scris miliardarul Elon Musk săptămâna trecută pe platforma X. „Aceasta este realitatea”.

Cei cu probleme severe, cea mai subreprezentată categorie de angajați

Pe site-ul oficial al aviației americane se constată că persoanele cu dizabilități mentale și fizice „severe” reprezintă cea mai subreprezentată categorie în cadrul forței de muncă federale.

„Deoarece diversitatea este atât de critică, FAA sprijină și se implică activ într-o varietate de asociații, programe, coaliții și inițiative pentru a sprijini și adapta angajații din comunități și medii diverse. Oamenii noștri sunt puterea noastră, și ne preocupăm mult să investim și să-i apreciem ca atare”.

Conform informațiilor furnizate de instituție, se realizează angajarea a zeci de mii de persoane pentru diverse poziții, de la funcții administrative la coordonarea și realizarea funcțiilor critice pentru siguranță.

Similar multor altor companii, agenția caută în mod proactiv candidați calificați dintr-o varietate de surse, toți fiind supuși unor criterii riguroase, care, bineînțeles, diferă în funcție de tipul de poziție.

Persoanele cu dizabilități nu ar trebuie discriminate dacă pot duce la îndeplinire sarcinile

Dr. Stanley Goldfarb, liderul organizației Do No Harm – o coaliție formată din profesioniști din domeniul sănătății, studenți la medicină și decidenți politici, a afirmat că, la fel ca în cazul domeniului medical, industria aviatică are responsabilitatea de a asigura siguranța călătorilor.

„Industria aviatică are o responsabilitate pentru siguranța călătorilor așa cum industria sănătății are o responsabilitate pentru siguranța pacienților.

Aceste responsabilități depășesc alți factori atunci când se iau în considerare aplicanții pentru a lucra în aceste domenii. Persoanele cu dizabilități care pot finaliza cu succes sarcina nu ar trebui să fie niciodată discriminate” a spus Goldfarb pentru Fox News.