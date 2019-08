Primarul Sectorului 1: „Mergem în locurile alese de fiica mea”

Dan Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a fost în concediu ultima dată la mare, la Năvodari, într-un complex din oraș. Mereu când își stabilește concediile, și le fixează în funcție de ce decide fata edilului, în vârstă de 13 ani. „În primul rând mă gândesc la copil. El trebuie să fie mulțumit, căci dacă el nu este confortabil cu locația, există posibilitatea să îți strice concediul și prefer să merg unde vrea fata mea”, spune râzând acesta, jurnaliștilor EVZ. Primul concediu al lui Dan Tudorache, își amintește edilul, a fost achitat din primul său salariu de inginer stagiar, tot la mare, la Neptun. „Așa era moda atunci, cu Neptunul”, spune acesta. Acum, când merge în concediu, îi displace faptul că telefonul îi sună încontinuu. Obligatoriu, din bagajul de voiaj nu îi lipsește încărcătorul de la telefonul mobil.

Amintirea demnă de poveste

„Eram în concediu pe timpul lui Ceaușescu, plecat cu soția, cu o Dacie. Țin minte că am stat la cort, cu niște prieteni. Am dat în spate cu mașina și a sărit toba de la Dacie. Trebuia să venim spre București fără tobă. Pe drumul de la Constanța spre București, pe DN1, trebuia să trecem pe lângă un filtru de poliție. Mi-a fost puțin teamă și nu știam cum să trec, să nu ambalez prea tare mașina că își dădeau seama că nu am tobă. A fost ceva foarte haios”, a mărturisit acesta.

Primarul Sectorului 2: No comment!

Primarul Sectorului 2, Toader Mugur Mihai, declară, prin intermediul Biroului de presă, că nu a fost plecat în concediu anul acesta și nici nu a dorit să comenteze mai mult subiectul.

Primarul Sectorului 3: „Nu îmi amintesc ultima dată când am fost într-un concediu”

„Când am învățat Kitesurf. Deși era înnorat, am avut arsuri solare atât de puternice, încât am crezut că nu-mi mai revin”, povestește Negoiță.

Muzica din concediu

Edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, nu a avut concediu în acest an. „De fapt, nu îmi aduc aminte ultima dată când am fost într-un concediu efectiv. Nu sunt genul care să merg undeva mai mult de câteva zile, pe o plajă de exemplu, și să mă relaxez. Nu îmi permit să pierd atât de mult timp. Sunt o persoană destul de activă și pur și simplu nu pot să stau fără să fac nimic”, a povestit Robert Negoiță pentru EVZ.

Când este în concediu, edilul Sectorului 3 nu se simte confortabil cu faptul că nu este 100 % conectat cu activitățile: „După cum mă cunoașteți, sunt un om căruia îi place să fie pe teren, să coordoneze lucrurile de la fața locului. Munca de birou e necesară, dar cel mai bine mă simt pe străzile din oraș”, a menționat acesta.

Totodată, atunci când se hotărăște să plece în concediu, Robert Negoiță alege în general locuri în care nu a mai fost și în majoritatea situațiilor alege marile orașe. „Pe lângă lucrurile uzuale pe care le face toată lumea atunci când merge într-un astfel de oraș, eu mă uit foarte mult după cum sunt întreținute spațiile verzi, cum sunt amenajate parcările și alte lucruri bune pe care le-aș putea implementa în Sectorul 3. Un arhitect observă clădirile, un transportator infrastructura rutieră, eu, ca primar, modelele de bune practici pe care le putem și noi adapta și implementa”, a povestit el.

Primarul Sectorului 4 și-a găsit jumătatea în Vama Veche

Daniel Băluță, primarul de la Sectorul 4, și-a petrecut ultimul concediu la Constanța. Alege marea pentru că este locul lui de suflet și pentru că mama lui e de-a locului. Spune că încă din copilărie a iubit Constanța.

Primul concediu oficial al edilului a coincis cu momentul în care s-a căsătorit și cu luna de miere. „Atunci am plecat la Veneția. Cu toții cred că știm că este o locație încărcată de romantism. Am ales Veneția pentru că am vrut să îmi plimb soția cu gondola”, a povestit Daniel Băluță jurnaliștilor EVZ.

Cel mai mult îi place vara, căldura, marea – pe de o parte, pe de altă parte, atunci când pleacă în city breake-uri se orientează să aibă cât mai multe locuri de vizitat, de explorat. „Miam făcut o tradiție. Atunci când sunt în concediu, îmi rezerv două ore zilnic în care rezolv problemele ce țin de primărie, vorbesc cu colegii mei, mă pun la curent cu ce se întâmplă, să nu simtă că sunt plecat. Nu mi se pare normal să dispar în totalitate din peisaj, să fiu absent”, menționează acesta.

De fiecare dată când este în concediu, Daniel Băluță adoptă ținuta oficială de vacanță: pantaloni scurți, tricou și șlapi: „Îmi place nespus să merg în picioarele goale pe malul mării”. Edilul Sectorului 4 își ia concediu cam o săptămână de 2-3 ori pe an. Alege să plece în vacanță pentru că astfel poate petrece mai mult timp cu fetița sa. „Și pentru a fi performant și a avea rezultate bune avem nevoie de momente de «respiro», de concedii”, este de părere Daniel Băluță.

Muzica din concediu

Muzica joacă un rol important pentru Daniel Băluță și este nelipsită din concediu. „Ascult Rolling Stones, Queen, U2 – melodia preferată este One, Bono – care apropo mi-aș dori să vină în Sectorul 4. Ascult și muzică românească, Iris, Vama Veche, Delia, Inna, Carlas Dreams, Irina Rimes și The Motans. Sunt un consumator serios de muzică. Curând chiar am făcut un karaoke cu fata mea pe melodia Poem cântată de Irina Rimes și The Motans”.

Amintirea demnă de poveste

„Cea mai tare amintire dintr-o vacanță este modul în care mi-am cunoscut soția. Eram în Vama Veche, la un concert Vama Veche. Era seară, se lăsase frig și am cucerit-o într-un mod mai ciudat – i-am oferit o pereche de șosete, lucru care a amuzat-o. Și acum când ne aducem aminte de acel moment ne amuzăm”, mărturisește edilul.

Primarul Sectorului 5 alege locul după cum dictează copiii

Daniel Florea nu a fost în concediu de odihnă, dar a ciupit câte un weekend la malul mării. A fost pe litoralul românesc, împreună cu familia.Totodată, atunci când pleacă în concediu, Daniel Florea citește. Nu-i place gălăgia. Și tot el este cel care alege locul „în funcție de ceea ce își doresc Iulia și Tudor, cei doi copii ai noștri, care recent au împlinit 9 ani”, povestește acesta jurnaliștilor EVZ. Obligatoriu din bagajul de voiaj nu îi lipsește încărcătorul de la telefonul mobil, stiloul și cărți pentru citit.

Amintirea demnă de poveste

O amintire demnă de poveste este aceea când i-a cerut mâna soției sale, în Franța. „A fost ceva de neuitat: „Vrei să rămânem împreună toată viața și să nu ne certăm niciodată?”, am întrebat-o. Văzusem un cuplu model, o doamnă de o eleganță desăvârșită și un domn rasat, care împărtășeau de ani buni o frumoasă poveste. Au devenit un model pentru noi. Iar pe mine m-au făcut să mă decid”, îți aduce aminte Daniel Florea.

Muzica din concediu

Edilul Sectorului 5 ascultă Jon Bon Jovi, Metallica, Nicolae Furdui Iancu, Cenaclul Flacăra.

Primarul Sectorului 6 se relaxează pe muzică deosebită

Vara aceasta, Gabriel Mutu și-a ales ca destinație de vacanță insula Creta, din Grecia, pentru că „această țară este accesibilă din foarte multe puncte de vedere, atât al costurilor, cât și al distanței – fiind relativ aproape de noi”, povestește edilul. Primul concediu al lui Gabriel Mutu a fost la mare, pe litoralul românesc, din stațiunea Mamaia. Primarul Sectorului 6 este destul de atent la detalii și își dorește să fie servit corect, conform serviciilor plătite, de personal calificat, iar camerele să fie curate. În momentul în care alege o destinație, Gabriel Mutu se orientează în funcție de raportul calitate – preț. „Acesta este punctul principal. Caut cât mai multe facilități și servicii, pentru a avea o vacanță activă”, mărturisește edilul. Obligatoriu din bagajul de voiaj nu îi lipsește o carte, medicamente și muzică.

Amintirea demnă de poveste

Gabriel Mutu mărturisește că „în general, concediile le petrec alături de familie și prieteni. Alături de ei, fiecare zi devine o amintire demnă de povestit”.

Muzica din concediu

Primarul de la 6 ascultă, de obicei, de la muzică jazz, la clasică. „Dacă sunt în mașină, la drum, prefer muzica pop-disco a anilor ‘80-‘90, iar pentru călătoriile cu avionul am mereu pregătită muzică clasică. Preferații mei rămân: Oscar Benton, Katie Melua, Diana Krall, Frank Sinatra, Rahmaninov, Mozart și Vivaldi”, încheie acesta.

