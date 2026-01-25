Perioadă tensionată pentru trei zodii. Astrele nu le sunt favorabile

Pe măsură ce iarna avansează și influențele astrale ale începutului de an se instalează, astrologii și horoscoapele tematice publicate online semnalează că anumite semne zodiacale pot trece printr-o perioadă cu provocări sau blocaje accentuate.

În acest context, unele zodii sunt menționate de specialiști ai horoscopului ca fiind mai expuse la tendințe dificile, în timp ce altele pot experimenta schimbări favorabile.

Predicțiile astrologice din ultimele luni indică faptul că influența Lunii Noi și a altor tranzite planetare poate genera pentru unele zodii situații ce necesită adaptare, reevaluare a priorităților și gestionarea emoțiilor.

Conform analizei legate de influențele Lunii Noi asupra semnelor zodiacale, pentru nativii din Berbec, sezonul rece aduce o perioadă în care este necesară încetinirea ritmului și reevaluarea deciziilor.

În descrierea astrologică se arată că „Pentru Berbeci, ultima Lună Nouă din 2025 aduce nevoia de a încetini ritmul. Apar situații care îi obligă să reevalueze decizii luate în grabă.”

În mod similar, persoanele născute sub semnul Taurului pot resimți presiunea responsabilităților la începutul iernii. Aceasta include gestionarea resurselor și a planurilor pe termen lung, potrivit sursei citate.

Astrologii identifică și pentru Leu posibile tensiuni legate de obiectivele personale. „Leii se confruntă cu provocări legate de imagine și statut.

Situații neprevăzute pot afecta planurile stabilite, iar orgoliul este pus la încercare”, notează sursa în secțiunea dedicată acestui semn zodiacal.

Pentru nativii din Scorpion, influențele astrale pot aduce o perioadă de transformare emoțională și profesională. Sursele astrologice menționează pentru această zodie posibilitatea ca energia Lunii Noi să genereze „rupturi bruște, pierderi sau revelații dureroase”.

Pe lângă aspectele citate despre Leu și Scorpion, horoscopul pentru sezonul rece menționează și alte semne zodiacale la risc de a experimenta anumite dificultăți:

Capricorn – resimte presiunea responsabilităților și poate întâmpina senzația de stagnare, conform aceleiași analize astrologice.

Rac – nativii acestui semn pot fi afectați emoțional în această perioadă, întrucât anumite relații sau situații familiale pot ajunge la un punct de clarificare dificil.