Pericolul este iminent pentru România. Rareș Bogdan, despre trei crize care vor devasta țara

Rareș Bogdan a declarat joi seara că își dorește ca guvernarea PSD-PNL-UDMR să dureze șapte ani, cu condiția ca, la împlinirea a unui an de la instalarea guvernului Ciucă la Palatul Victoria, să se facă un bilanț de etapă.

Fostul realizator TV, acum europarlamentar și prim-vicepreședinte al PNL, exclude ruperea coaliţiei de guvernare din cauza scandalurilor interne care o macină, în condiţiile în care România este afectată de criza sanitară, cea a energiei, precum şi de conflictul iminent de la graniţele Ucrainei.

Asta după ce zilele trecute ameninţa cu ruperea coaliţiei, după ce ceruse remanierea ministrului Sănătății Alexandru Rafila.

Pasul înapoi

„Exclus! Nici nu se pune problema (ruperii coaliției – nota EVZ). Ar trebuie să fim extrem de maturi, de calmi şi să înţelegem că singura şansă pentru cele două partide main-stream PNL şi PSD este să guverneze împreună în acest moment, chiar dacă sunt o mulţime de lucruri care ne despart, chiar dacă au fost 32 de ani de bătălii politice, cu mici reprize de pace, chiar dacă în ultimii şapte ani radicalismul din cele două tabere – tabăra liberală şi tabăra PSD – atinseseră cote paroxistice.

Singura şansă pentru România este ca această coaliţie să funcţioneze în interesul naţional al României.

Crizele, dacă ar fi să le enumerăm, este cea a preţului la energie, cea economică legată de energie şi indiscutabil pericolele care vin de la Răsărit.

De altfel, când am gândit această coaliţie nu vă ascund că una dintre motivaţii a fost tocmai pentru că deja se arătau nori negri (dinspre Est).

Să sperăm că rămân doar la stadiul de ameninţare, la stadiul de tatonare şi nu mai mult decât atât. România avea nevoie de o majoritate”, a declarat Rareş Bogdan într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, la emisiunea „Punctul Culminant” de la România TV.

În spatele ușilor închise

Liderul PNL a precizat că „discuţiile trebuie să rămână în interiorul coaliţiei, în spatele uşilor închise”:

„Au existat discuţii şi vor mai exista. Ar trebui să lipsească numite poziţionări ale unor lideri importanţi ai PSD cu privire la unii miniştri, respectiv un ministru al nostru.

De-a lungul acestor două luni de guvernare comună, am fi avut motive să reacţionăm. Cu toate aceasta, am considerat că nu e oportun pentru România”.

De unde a pornit scandalul

Întrebat despre ce a dat naştere la tensiunile din coaliţie, Rareş Bogdan a amintit despre intervenţia europarlamentarului PSD Mihai Tudose care a cerut demisia ministrului Energiei, în vreme ce din tabăra PNL „a fost un atac care a venit de la purtătorul de cuvânt”.

„E o diferenţă între cei doi oameni care au atacat. Cel care a atacat de la PSD e în top 3-4 lideri importanţi ai PSD indiscutabil, în timp ce la noi a fost un atac care a venit de la purtătorul de cuvânt.

Nu vreau să mă uit la ceea ce ne poate despărţi sau la ceea ce ne poate crea o problemă în funcţionare coaliţiei.

Mă interesează ceea ce ne uneşte. Interesul naţional nu trebuie să fie o butadă caducă, perimată. Trebuie să fie reală.

Ce am spus eu la un an de zile (…) Sigur că mi-aş dori să fie şapte ani (coaliția PSD-PNL-UDMR). Mi-aş dori să funcţioneze şi să venim cu lucruri care nu s-au făcut atâta timp, dar la un an de zile haideţi să facem o evaluare”, a precizat Rareş Bogdan.