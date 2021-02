Percheziţii la Primăria Cilieni 300.000 lipsă casierie

Percheziţii la Primăria Cilieni. 300.000 lei lipsă în casieria comunei din judeţul Olt. Perecheziţiile au vizat Primăria Cilieni şi 4 locuinţe ale funcţionarilor acesteia.

Conform corespondentului Antena 3, cercetările durează de mai multe luni. În cauză a fost întocmit un dosar penal, în care există acuzaţii de delapidare.

Percheziţii la Primăria CilieniP. 300.000 lei lipsă

Modul de operare era simplu. Locuitorii comunei veneau la primărie, îşi plăteau taxele şi impozitele, dar banii nu ajungeau în trezorerie.

Funcţionarii Primăriei Cilieni eliberau chitanţe, dar nu depuneau toate sumele la trezorerie. Astfel s-a ajuns la un prejudiciu de 300.000 lei.

Cine conduce Primăria Cilieni

Primarul comunei Cilieni este Ionel Marancea. Acesta conduce comuna din 2004 până în prezent. Viceprimar este Stelian Delcea, iar secretar este Constantin Dasoveanu.

Din Comisia pentru activităţi economice-financiare, juridice, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, fac parte următorii consilieri: Laurenţiu Dasoveanu, Florin Gune, Gheorghe Jianu, Mircea Oaie şi Marian Marancea.

În compartimentul financiar-contabil se regăsesc Ninel Gulie (consilier I principal) şi Elena Ciobanu (referent III superior M). Din compartimentul taxe şi impozite face parte Mirela Rece Oaie (referent III asistent M). Postul de referent III superior M al acestui compartiment al comunei Cilieni este vacant.

Ce înseamnă delapidarea

Delapidare constă în „însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează”.

Delapidarea este o infracţiune intenţionată, în formă închisă şi cu conţinut alternativ, de rezultat, momentană sau cu durată de desfăşurare în timp, în conţinut de bază (art. 295 C. pen.), forma agravată (art. 295 C. pen. raportat la art. 309 C. pen.), respectiv forma atenuată (art. 295 C. pen. raportat la art. 308 C. pen.) proprie şi cu subiect activ calificat, special şi care se urmăreşte din oficiu.

