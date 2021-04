Percheziție la o agenție de turism. Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare un mandat de percheziție la punctul de lucru al unei agenții de turism.

Anchetatorii au deschis un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și zădărnicirea combaterii bolilor.

Din cercetări a reieșit că administratorul agenției de turism, din București, ar oferi contra cost buletine de analize medicale falsificate (foto), cu rezultat negativ pentru virusul SARS-CoV-2, persoanelor ce călătoresc în afara țării.

Surs judiciare au dezvăluit, pentru evz.ro, că administratorul aceste agenții de turism, o tânără de 33 de ani, s-a folosit de datele unui cabinet medical din Tulcea, fără știrea medicilor.

Astfel, firma de turism susținea că valoarea buletinului de analize pentru COVID-19 era inclus în pachetul de servicii oferite, fără a individualiza.

Deși are oferte turistice în multe țări, firma de turism oferea aceste servicii ilicite nu pntru destinații turistice, ci pentru persoan care voiau să plece la muncă în străinătate, au precizat surse din rândul anchetatorilor, pentru evz.ro.

Percheziție la o agenție de turism

Poliția Capitalei a transmis detalii despre aest caz.

Astfel, din datele și probele administrate în cauză de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice a rezultat presupunerea rezonabilă că astfel de pachete de servicii au fost oferitee românilor în perioada ianuarie 2021 – până în present.

Anchetatorii au descoperit că societatea comercială cu obiect de activitate turism ar oferi, contra cost, buletine de analize medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru virusul SARS-CoV-2, persoanelor ce călătoresc în afara țării.

În consecință, la data de 5 aprilie a.c. a fost pus în aplicare un mandat de percheziție, la adresa punctului de lucru al societății.

A falsificat cel puțin 11 buletine de analize medicale

În urma probatoriului administrat a rezultat că administratorul societății, o femeie în vârstă de 33 de ani, ar fi întocmit în fals 11 buletine de analize medicale cu rezultat negativ la detecția virusului SARS-CoV-2.

Buletinele erau întocmite în numele unei societăți medicale, pentru clienții agenției de turism, în vederea producerii de consecințe juridice constând în permiterea intrării pe teritoriul statului de destinație.

Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și zădărnicirea combaterii bolilor, fiind efectuate verificări pentru stabilirea întregii activități infracționale în cauză.