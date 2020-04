Din cauza epidemiei din România, Pepe a fost nevoit să renunțe la toate concertele pe care le avea plănuite, scrie Cancan.

Mai mult decât atât, cântărețul și-a pierdut și afacerile din Capitală ca urmare a restricțiilor implementate pe parcursul evoluției Coronavirusului.

„Abia aștept să se termine şi să încercăm să reparăm ce se va strica în toată această perioadă. Chiar dacă sună rău, concertele au fost şi sunt ultima grijă. Am amânat concerte şi le-am reprogramat cu mult înainte să nu mai fie voie. Aşa mi s-a părut responsabil. Şi tot aşa, am închis şi grădiniţa şi salonul. Am zis că nu are nici un sens să riscăm şi să ajungem la altele.

În aceste condiţii nu ştiu cât s-a pierdut financiar în această perioadă fiindcă nu am făcut calculul, dar s-a pierdut tot. Când s-o relua treaba, vedem ce şi cum. Până atunci însă… #stamacasa”, a declarat Pepe.

„Şi înainte de toată treaba asta mă întâlneam cu prietenii mei online însă acum având mai mult timp o fac mai des, măcar o dată pe săptămână. Înainte să se blocheze tot chiar am apucat să facem nişte repetiţii online cu aproape toată trupa. Am observat că încep să se adune din ce în ce mai mulţi ceea ce nu poate decât să mă bucure”, a mai spus cântărețul.