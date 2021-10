Pepe face dezvăluiri șocante legate de divorțul de Oana Zăvoranul! Totul a fost ținut în secret până acum

În urmă cu 11 ani, Pepe și Oana Zăvoranu au divorțat într-un mare scandal. Artistul a rămas fără niciun ban în urma divorțului și susține că acest lucru s-a întâmplat din cauza poliției, care nu a vrut să facă un efort prea mare și a clasat un dosar de furt. Cea acuzată că a luat bunurile de valoare are lui Pepe este chiar soția sa, Oana Zăvoranu.

Au trecut mulți ani de la acest eveniment nefericit, însă Pepe nu poate uita modul în care au acționat polițiștii. În cadrul emisiunii sale de pe Youtube, Bar Online, acesta a pus la zid organele legii, susținând că nu au făcut niciun efort pentru a rezolva un caz destul de important.

“Vii, îmi iei totul din casă, din proprietatea mea și nu se întâmplă nimic. Am făcut plângere. Televizorul ăla e de la mama, a dispărut, uite actele lui. E filmare când l-au luat. Mobila asta e cumpărata de mine, pentru că era casă și era și sediu de firma, uite facturile. Unde e mobila? Nu știu. Păi uite filmare cum au băgat-o în mașină cu numărul cutare. Nimic! S-a clasat, s-a închis dosarul. Și pe ce ne legăm? Nu ai mască, amendă! Dacă mă prinzi cu radarul, nu ajunge permisul la Udriștei și eu sunt în ziar, mă dai exemplu. Dar nu trebuie să vă fac și eu de c$%$t, când sunțeti de c$%$t?”, a spus Pepe.

Pepe a fost nevoit să o ia de la zero după divorțul de Oana Zăvoranu

Deranjat de situația care a fost în urmă cu 11 ani, artistul latino susține că întreaga sa casă a rămas goală după divorțul de focoasa brunetă. Pentru că polițiștii nu au luat măsuri și nu au băgat în seama toate dovezile aduse de el, Pepe a fost nevoit să o ia de la zero atât pe plan financiar, cât și pe cel sentimental.

“Deci mie mi-au luat toată casa atunci, nu zic că a luat-o Zăvoranca personal. Oamenii pe care i-a trimis ea, au plecat cu toate lucrurile mele. Eu dacă mă duceam acolo, eram de vină. Eu am făcut plângere la Poliție, aia îmi fura lucrurile. Și atunci eu ce trebuia să fac? Le făceam circul televiziunilor! Eu am luat-o de la zero în momentul ăla! Eu nu am mai avut nimic în casă! Eu nu mai am poze cu mine, cd-uri, casete, videoclipuri. Mi-au luat și camerele de luat vederi din pereți. Tot! Erau toate ale mele! Nu te duci și tu la Poliție?”, a mai dezvăluit artistul.

Pepe susține că avea casa asigurată, însă nu a mai reușit să recupereze nimic din ceea ce fosta lui soție i-a luat din casă. Cel mai mare regret al artistului este faptul că a rămas fără amintiri prețioase. Nici măcar poze de când era mic nu mai are, susține dezamăgit cântărețul latino.

“Aveam și casa asigurată. Asigurarea ce mi-a zis? Să vă zică Poliția! Faceți-vă asigurări! Eu am încercat să fiu cât mai normal la cap! Dezamăgirile mele sunt tot pentru instituțiile statului! Penibil! Îmi pare rău de amintirile mele, nu mai am nimic. Mi-a cerut recent o televiziune o poză cu mine de când eram mic! Nu mai am! Nu vorbesc despre o geacă de piele pe care am dat mulți bani, vorbesc despre o brățărică primita cadou de la mamaie. Nu mai am nimic de atunci! Financiar erau bani mulți!”, a continuat Pepe.

Artistul nu a vrut inițial să facă publică acest episod din viața lui

În declarațiile sale, artistul susține că evenimentele au avut loc cu mulți ani în urmă, iar totul a fost ținut până acum secret. Nu a vrut să facă nimic public deoarece era mult prea dezamăgit de organele statului și de faptul că a rămas fără lucrurile sale personale, care nici nu făceau parte din partaj. A făcut plângere la momentul respectiv, însă nimic nu s-a remediat. Din păcate pentru el, dosarul a fost clasat.

“S-au întâmplat lucrurile astea de ani de zile și nu am zis nimic. Știi de ce? Că mi-e scârbă de ei! Uite ca le spun, dar le spun la mine acasă, aici! Nici nu erau obiecte de partaj, erau bunurile mele personale de dinaintea căsătoriei. Noi nu aveam de împărțit nimic legal, nu am acumulat nimic în timpul căsătoriei. Nu aveam ce să împărțim! Și eu atunci am făcut plângere pentru ale mele personale, am predat atunci imagini de la televiziunile care au filmat, uite cine le-a luat, unde le-a dus, cu numere de mașini, cu tot. S-a întâmplat că le-a luat declarații tuturor și au spus nu știu. S-a clasat dosarul”, a mai spus artistul.

Pepe susține că, deși au trecut 11 ani, încă se simte frustrat din cauza modului în care a fost tratat. A fost o perioadă extrem de grea, însă a încercat să fie cât mai calm și să rămână lucid. A încercat să își demonstreze dreptatea în instanță, însă după trei ani de așteptare a aflat că dosarul a fost clasat.

“Eu dacă eram nesănătos, mă duceam și le rupeam picioarele. Eu nu mai aveam atunci nici baterie la baie, au luat tot. Ce am rezolvat? Am așteptat vreo trei ani de zile ca procesul să se finalizeze favorabil, dar nu a fost așa! Și măcar să le zic și eu că sunt de [email protected]#$t! Că nu am zis-o nicăieri, o zic acum! De mare [email protected]#$t!”, a încheiat, nervos, Pepe.