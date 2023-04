Pepe a vorbit pentru prima dată despre plecarea de la „Te cunosc de undeva”. Cum vrea artistul să rămână în amintirea telespectatorilor

Pepe prezintă acum alături de Alina Pușcaș celebrul show „Te cunosc de undeva”. Artistul are o experiență vastă pe platoul emisiunii. A trecut prin emoțiile unui concurent, i-a jurizat pe cei care au intrat în rolul marilor vedete, iar acum prezintă transformările de senzație.

Cu ocazia lansării celui de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva”, Pepe a acordat un interviu în care a vorbit deschis despre această emisiune. Artistul a mărturisit cum vrea să rămână în memoria telespectatorilor după ce va părăsi show-ul, susținând că transformările sale ar dori să rămână reprezentative pentru imaginea sa.

„Eu îmi doresc întotdeauna ca proiectul să meargă mai departe și dacă am făcut parte din el, ca și concurent, ca jurat, ca prezentator, emisiunea va merge mai departe oricând eu nu voi mai fi în acest proiect, pentru că e posibil ca la un moment dat…timpul nu iartă pe niciunul dintre noi. Îmi doresc ca undeva în istoria „Te cunosc de undeva” să fiu recunoscut, în primul rând, pentru transformările mele, pentru premiile și situațiile frumoase în care am fost și chiar ca și prezentator este o onoare și o mândrie să fac parte din acest proiect și o plăcere totodată”, a mărturisit Pepe într-un interviu acordat celor de la Viva.

Care a fost cea mai grea transformare

Legat de perioada în care era concurent, Pepe susține că cea mai mare provocare a fost Scatman Joe. Nu reușea să facă coregrafia și a fost dificil și punct de vedere vocal. Chiar dacă a fost grea transformarea, astfel de personaje te pun în valoare ca emoție, spune artistul.

„Scatman Joe, din punct de vedere vocal, sau din punct de vedere fizic, Snap. Au fost foarte multe personaje pe care nu am putut să le repet, cum ar fi Jordi. Nu puteam să fac coregrafia și să am atitudinea unui bebeluș în permanență, în casă, pentru că nici măcar nu sunt niște pași de coregrafie, este o atitudine și atât. Sunt personaje de atitudine, sunt personaje tehnice, sunt personaje din punct de vedere vocal demonstrative, sunt personaje care te pun în valoare ca emoție. În fiecare săptămână există o latură a artistului pe care trebuie să o arăți publicului și pe care trebuie să ți-o descoperi pentru că nu știai că o ai nici tu. Eu am descoperit în mine multe laturi pe care nu credeam că le am”, a mărturisit în cadrul interviului.

Chiar dacă are o carieră diversificată, Pepe a spus că i-ar place să joace într-un serial de televiziune. Timpul nu îi permite să se implice în astfel de proiecte și susține că ar fi nevoit să renunțe la altele. În plus, artistul a subliniat faptul că, pe lângă carieră, are și o viață personală.

Ce părere au fiicele lui Pepe despre transformările lui și cum este susținut de soție în acest proiect

Artistul a mărturisit că fiice sale erau mici atunci când el a fost concurent în emisiunea „Te cunosc de undeva”. Când revăd imaginile alături de Pepe, acestea descoperă că tatăl lor este în spatele personajului și sunt impresionate.

„Fetele mele erau micuțe prima dată când s-au uitat la „Te cunosc de undeva”, iar acum îl văd pe tati în calitate de prezentator. De multe ori, când sunt cu prieteni, ne mai ia valul când ne întâlnim și ne uităm la o transformare și ne mai întoarcem în timp și atunci mai descoperă și fetele mele de fapt cine e tati și ce a făcut la viața lui. Ele și peste 10 sau 20 de ani îl vor redescoperi pe tati, care poate repetă alături de ele în oglindă personajul Psy, sau orice alt personaj pe care l-am făcut la „Te cunosc de undeva” și mi-a mâncat tinerețea”, a povestit artistul.

Legat de implicarea soției sale în cariera sa, artistul susține că îl urmărește însă nu se implică cu sfaturi sau note. Au o relație frumoasă împreună și se bucură de timpul petrecut împreună, ca familie.

„Între mine și soția mea există în o susținere morală, reciprocă. După ce că sunt atât de mult timp plecat de acasă pentru scenă, pentru televiziune pentru fel și fel de apariții dacă și când sunt acasă tot despre profesie vorbim, e mult”, a spus Pepe.