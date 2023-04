Ce principii de viață are Pepe. Nu ar putea trece peste asta niciodată

Pepe este unul dintre cei mai mai cunoscuți artiști, dar puțini știu ce principii are acesta. Artistul a declarat că majoritatea pieselor lui sunt despre evenimentele din viața lui care l-au făcut mai puternic. El a dezvăluit și care sunt lucrurile pe care nu le poate ierta la oamenii din jurul lui.

„Referitor la muzică și versuri este evident faptul că tot ceea ce înseamnă cariera și muzica mea este inspirat din viața mea. Faptul că sunt lucruri trăite sau premoniții face parte clar din caracterul meu – fiecare poveste în parte, pe care ați ascultat-o prin muzica mea.

Mai cu seamă, dacă vreți să mă cunoașteți mai bine, ascultați-mi muzica! Fiecare piesă are povestea ei, le-am tot explicat de-a lungul viețîi, mă caracterizează fiecare piesă, mai ales dintre cele compuse de mine, și mi-am asumat întru totul orice altă piesă care n-a fost compusă de mine, dar mi-a plăcut foarte mult. N-am ce exemple să vă dau.

Vreți să vă spun că mă caracterizează piesa „Cred că m-am îndrăgostit, cu care m-am lansat?! E adevărat, toată viața am crezut că m-am îndrăgostit. Vreți să vă spun că am continuat cu „Nu te mai doresc și dacă m-ai înșelat… nu te mai…?!? Asta e! Nu suport să fiu înșelat și nu o să iert pe nimeni! Continuând cu „Sunt gelos și ajungând mai departe… la ce texte din ce piese vreți, chiar și „Îmi pasă, care nu este compusă de mine, dar este asumată – așa sunt eu!

Pasional, sensibil și, uneori, extrem de ambițios. Fiecare melodie în parte are povestea ei. Piesa „Familia mea, de exemplu, o piesă pe care am lansat-o de curând, mă caracterizează întru totul, este făcută de mine. Adică, versurile… cap-coadă sunt construite din viața mea. Vreți să mă cunoașteți mai bine, ascultați-mi muzica! Muzica… de când m-am lansat până la ultimele pe care le-am scos. Eu sunt!”, a declarat Pepe în cadrul unui interviu acordat viva.ro.

Pepe, despre genurile muzicale pe care le cântă

Pepe a mai declarat că poate cânta orice gen muzical și că îi plac provocările.

„Sunt sigur că pot fi oricând piese care să nu mă prindă absolut deloc, cântate de femei, habar n-am… Sau stiluri… Sunt anumite melodii, clar, dar nu știu să vă dau un exemplu. Eu, în principiu, orice provocare pe care am primit-o, de la ruletă sau de la viaţă, în general, mi-am asumat-o și am încercat să o duc la bun sfârșit. Și, dacă nu am făcut-o profesional extrem de bine, măcar am încercat să mă bucur de fiecare transformare în parte.”, a mărturisit Pepe, pentru sursa citată.