Pepe trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce Raluca, femeia cu care a format o familie în ultimii opt ani, a decis să pună punct căsniciei lor.

Artistul a transmis că nu vede un motiv plauzibil în această separare, dar i-a respectat decizia. Acum, cântărețul se bucură pe cât se poate de compania fiicelor lui.

Cele două fetițe ale lui Pepe au rămas în grija mamei lor, la casa părinților ei, însă, cei doi au decis de comun acord ca ele să petreacă timpul cu ambii părinți.

Astfel, de curând Pepe s-a filmat în compania Rosei și a Mariei, în casa artistului. Cei trei păreau fericiți și se jucau împreună. Ba chiar, fetele l-au băgat pe artist la salon de înfrumusețare, făcându-i codițe în par, pe care și ele le aveau la rândul lor.

Pepe a anunțat divorțul!

Pepe a făcut anunțul șocant al divorțului la începutul lunii noiembrie, pe canalul său de Youtube. “Eu și Raluca nu vom mai parcurge același drum. Vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro.

A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și după multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu, și ea”, spunea atunci Pepe într-un videoclip pe Youtube.

Familia lui Pepe, luată pe nepregătite de anunțul divorțului

Astfel, toată lumea a fost șocată de anunțul cântărețului, inclusiv familia acestuia a fost luată prin surprindere.

„Am primit cu regret această decizie. Nu mă așteptam, o iubesc foarte mult pe Raluca, este parte din familia noastră. Îmi pare rău ca divortează doi vecini, darămite fratele meu, dar nu mă pot baga. Îmi pare rău că s-au despărțit, tuturor ne pare.

Cum nimeni nu se bagă în familia mea, între mine și soția mea, așa dorește și Pepe, așa am procedat și eu. Ei nu doresc să facă tam tam din toată situația. Tuturor ne este greu, când ne-au spus am acceptat decizia ca atare, am pus capul în pământ și nu am comentat nimic.