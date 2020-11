Din câte spune artistul, cei doi nu mai locuiesc împreună de mai bine de două săptămâni, iar cele două fetițe pe care Pepe și Raluca le au împreună au aflat vestea.

„Vreau să vă fac un anunţ extrem de important, pentru mine şi cred că şi pentru voi, trist totodată, dar adevărat. Eu şi Raluca nu vom mai parcurge acelaşi drum, mai exact, vom divorţa în curând. Este o decizie asumată, nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relaţie, în momentul de faţă, nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni”.

Nu mai există tensiuni

„Dar, de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate şi multe încercări de împăcare, ne înţelegem foarte bine. Asta pentru că am înţeles nişte lucruri, şi eu, şi ea, nu mai există tensiuni, sau cel puţin nu vrem să fie acele tensiuni, ne-am asumat această separare şi vrem să ne creştem frumos copiii. Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu ei, după ce am trecut acest prag, restul nu mai contează.

Sper din suflet să ne respectaţi decizia, să nu comentaţi prea mult.

Fiind de comun acord, vom merge la notar şi nu există niciun fel de proces. Nu există un motiv major, real, dar dacă nu se poate, nu se poate, asta e!”, a mărturisit Pepe într-un video postat pe contul său de youtube.

Ce spune Raluca

Cu puțin înainte ca Pepe să facă anunțul în presă a apărut o declarație a Ralucăi din care puțini au înțeles că există probleme în căsnicie.

„Aș avea multe de spus. Și în toți anii ăștia și eu am avut multe lucruri pe care le-am ținut așa sufocate în sufletul meu. Aș fi vrut de multe ori să vorbesc și să mă descarc, să-mi deschid sufletul și să vorbesc cu oamenii. Mi-aș fi dorit să mă cunoască oamenii mai mult decât așa, prin prisma unor poze”, a spus Raluca Pastramă.

„Mi-aș dori așa. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le împart. Sunt un om cu multe idei și cu multă imaginație, îmi place să vorbesc. Sunt un om super deschis și cu vorbele la mine întotdeauna. Am avut așa un trac din cauza celor întâmplate la începutul relației mele cu Pepe și nu doar la început. Au fost ani de zile în care presa m-a tocat și am simțit nevoia să mă închid în mine. De-asta niciciodată nu am vrut să dau nici interviuri și mi-a fost cumva frică să răspund, că întotdeauna cuvintele îmi erau răstălmăcite și am zis că mai bine tac, ca să fiu în siguranță și să nu mai stau să mă supăr când începe lumea să mă judece pentru ce spun”, a adăugat Raluca Pastramă, potrivit wowbiz.ro.