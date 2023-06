Pentru câți bani au acceptat profesorii să suspende greva. Ce lefuri vor avea profesorii debutanți

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat care este suma de bani pe care au cerut-o profesorii pentru a renunța la grevă. Salariile debutanților au fost majorate, iar pe viitor majorările salariale vor fi calculate raportat la salariul mediu brut pe care îl vor primi debutanții în sistem.

„S-au majorat grilele salariale cu suma de 1300 de lei brut ceea ce reprezintă circa 25%. Au fost adăugate amendamentele sindicatelor referitoare la personalul didactic din biblioteci sau psihologi. S-a înțeles de coaliție această solicitare a cadrelor didactice, ca să fie clar principiul de viitor de la care se pleacă. Vom discuta despre Legea salarizării cu precizarea că salariu debutantului va porni de la salariul mediu.

Cred că aceste acte normative au arăta intenția guvernului de a rezolva problema”,a spus Budăi.

Profesorii suspendă greva

Sindicatele au decis să suspende greva, iar Nicolae Ciucă a anunțat că Guvernul va adopta adopta ordonanța de urgență, discutată cu sindicaliștii.

„Cum am agreat cu liderii sindicatelor din educaţie, astăzi, pe baza discuţiilor de ieri şi a angajamentelor tuturor părţilor implicate în soluţionarea conflictului de muncă, am decis la nivelul coaliţiei şi în deplin consens cu liderii de sindicat ca odată ce avem răspunsul scris din partea dumnealor legat de revenirea la clasă a tuturor dascălilor, vom adopta şi ne vom ţine de cuvânt, cum am făcut-o şi până acum, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă cu elementele de conţinut, aşa cum au fost ele agreate cu sindicatele”, a spus Ciucă. „Coaliţia de guvernare, guvernul pe care îl conduc, au asumat cu maximă responsabilitate, pentru interesul public, pentru rezolvarea problemelor din sistemul de educaţie şi încă o dată subliniez că sunt probleme care s-au acumulat în ani foarte mulţi. În deplină responsabilitate a liderilor coaliţiei, a Guvernului şi în deplin dialog cu sindicatele, cu reprezentanţii profesorilor, părinţilor, elevilor, am considerat că este absolut necesar să încheiem acest conflict de muncă şi să asigurăm dascălilor şi întregului sistem de educaţie, părinţilor, elevilor, soluţia prin care să putem să încheiem anul şcolar, să se deruleze Evaluarea Naţională şi desigur examenul de Bacalaureat”, a adăgat el.